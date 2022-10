Duivensport centraal op expo heemkring in Staden

Heemkring Antonius Sanderus organiseert tijdens het allerheiligenweekend zijn traditionele novemberexpo. Bij deze editie is de duivensport in Staden het centrale onderwerp.

Vorig jaar stond de geschiedenis van de lokale brandweerpost centraal op de novemberexpo. “Dit keer was het de bedoeling om een volkssport in de kijker te zetten”, vertelt medevoorzitter Bernard Crombez van heemkring Antonius Sanderus. “Veel van die volkssporten, zoals bijvoorbeeld de vinkensport, zijn stilletjes aan het verdwijnen. We opteerden er uiteindelijk voor om de duivensport in de kijker te zetten.”

Twee verenigingen

“In de expo komen twee lokale duivenverenigingen aan bod. Duivenmaatschappij De Eendracht en het ondertussen al verdwenen Recht en Vrijheid. Er zouden vroeger zelfs drie duivenverenigingen actief zijn geweest in de gemeente, maar van die derde vereniging vonden we geen spoor terug. De Eendracht is de enige duivenvereniging die nog actief is. De vereniging werd in 1920 opgericht en zou twee jaar geleden zijn eeuwfeest vieren. Corona gooide evenwel roet in het eten. Over de oprichting van De Eendracht in 1920 is overigens bijna niets meer terug te vinden. Over Recht en Vrijheid weten we heel weinig. Zo konden we noch het oprichtingsjaar, noch het jaar waarop de vereniging ermee kapte achterhalen. Feit is wel dat de twee duivenverenigingen een tijd samen actief zijn geweest. Dat blijkt uit een artikel uit Het Ypersch Nieuws van 19 januari 1952. In het artikel wordt verslag gemaakt van de kampioenenviering 1951 en wordt ook vermeld dat het de zondag erna de beurt is aan De Eendracht om hun kampioenen te vieren. Op onze expo zullen onder andere foto’s, diploma’s, bekers en constateurs te zien zijn. Die constateurs of duivenklokken, waarop geregistreerd wordt wanneer een duif binnenkomt bij een wedstrijd, zijn de pronkstukken van de expo. We tonen een overzicht en de evolutie van de constateurs door de jaren heen. Dat gaat van prille, heel oude duivenklokken tot de eerste digitale constateurs. Ander pronkstuk is een diploma uit 1951 dat uitgereikt werd aan duivenmelker Gaston Bulcke. Het meeste materiaal voor de expo kregen we binnen via Lucien Verlinde, adjunct secretaris bij De Eendracht, en via Roland Desnijder, die schatbewaarder bij De Eendracht is. Ook in het uitgebreide archief van Frans Bruneel, met onderwerpen over van alles en nog wat, vonden we heel wat terug.”

Praktisch

De novembertentoonstelling Meer dan 100 jaar duivensport in Staden van heemkring Antonius Sanderus vindt op zondag 30 en maandag 31 oktober en op dinsdag 1 november telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur plaats in het Gezellehuis in zaal Blommenhof aan het Guido Gezelleplein. De toegang is gratis. (BCH)