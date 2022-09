Duitse prof doet dubbelcheck Ventilus

De Duitse professor Dirk Westermann krijgt de opdracht om nogmaals te checken of de Ventilus-hoogspanningslijn ondergronds kan.

Na het overleg met de West-Vlaamse burgemeesters, betrokken bij de Ventilus-lijn, werd afgesproken om nog een extra controle door te voeren. Uit een eerder rapport van intendant Guy Vloebergh bleek dat het heel moeilijk en duur is om de hoogspanningslijn ondergronds te installeren.

Nu moet Dirk Westermann, professor aan de Technische Universiteit van Ilmenau de situatie nog eens bekijken. Hij is specialist in ondergrondse hoogspanningslijnen in gelijkstroom. Vlaams Omgevingsminister (N-VA) verwacht tegen eind november een verslag.

Stralingsnormen

In ‘De Afspraak’ vrijdagavond liet Vlaams Minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) uitschijnen dat er veel wordt verwacht van dat rapport: “Als de nieuwe expert nu zegt: het kan wél ondergronds, dan moeten we op die piste doorgaan. Als die zegt dat het niet kan, dan is de discussie wat mij betreft gesloten.”

De Vlaamse regering heeft intussen ook stralingsnormen vastgelegd, zoals afgesproken tijdens het overleg met de burgemeester.