Duinpanne rondt kaap van 100.000 bezoekers

Er stond de nietsvermoedende familie Loosveldt uit Wortegem een aangename verrassing te wachten toen ze de Expo Sea Change in het Provinciaal Bezoekerscentrum van De Panne binnenstapten. Het ontvangstcomité met centrumleider Emanuel Demey, gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe en burgemeester Bram Degrieck feliciteerde hen als 100.000ste bezoeker.

Centrumleider Emanuel Demey reageert tevreden: “PB Duinpanne werd in 2014 overgenomen van de Vlaamse Overheid. De provincie West-Vlaanderen investeerde in 2018 en 2019 fors in de vernieuwing van het centrum. De Nachtegaal werd Duinpanne en evolueerde naar een toeristische attractie aan de kust. Eind 2019 openden we in het bezoekerscentrum de grote permanente expo Sea Change, over het verrassende leven in en op de Noordzee. Duinpanne biedt een heel andere kijk op onze Noordzee en werkt daarvoor heel nauw samen met partners als VLIZ, de federale overheid en het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.”

Meer commerciële aanpak

“Na de coronajaren kon het centrum in 2022 voor het eerst volop in al zijn functies en volgens de vernieuwde, meer commerciële aanpak openen. Het centrum heeft heel wat troeven: een bar, de permanente expo, educatieve pakketten, een toeristisch onthaal en een shop. De omslag van een natuureducatief centrum naar een attractie met een hoge belevingswaarde slaat duidelijk aan. Dat resulteert ineens in een fors gestegen aantal bezoekers. Dat merkten we al in de zomermaanden, want in juli en augustus telden we 28.000 bezoekers. We overschrijden de kaap van 100.000 bezoekers in één jaar tijd en dat is gigantisch. Dat streefcijfer was de ambitie van het centrum sinds de oprichting in 1996! We zijn dan ook trots dat we de familie Loosvelt uit Wortegem in de bloemetjes konden zetten!”

De vernieuwde aanpak slaat duidelijk aan

Duinpanne blijft verder inzetten op zijn functie als educatief centrum. De zeeklassen blijven op het programma staan en dit jaar namen al 29.500 kinderen deel aan een van de educatieve pakketten. Dit aantal is samen goed voor 1.280 gidsbeurten, uitgevoerd door een 100-tal gidsen en vrijwilligers. De provincie wil het potentieel van Duinpanne als attractie aan de kust verder ontwikkelen. Ook vanuit Noord-Frankrijk blijkt er toenemende interesse. Tegen de zomer van 2024 krijgt de duintuin een volledig nieuwe inrichting, want het bezoekerscentrum blijft inzetten op innovatie.

PB Duinpanne, Olmendreef De Panne – www.west-vlaanderen.be/domeinen/duinpanne