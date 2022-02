Duinenkaarters op weg naar WK manillen

De Bredense De Duinenkaarters, elke tweede en vierde donderdag van de maand terug te vinden aan de kaarttafels van brasserie Moeder Lambiek, maken er sinds hun oprichting vier jaar geleden een erezaak van om aan elk BK of WK manillen deel te nemen. “Ook op 19 februari trekt een delegatie naar de wereldkampioenschappen”, is voorzitter Daniël Spillier apetrots.

De Duinenkaarters hebben enkele mooie ereplaatsen te verdedigen op het wereldkampioenschap, dat dit jaar plaatsvindt in Zulte. “In 2020 haalden drie leden de halve finale in Harelbeke. Als ploeg eindigden we zelfs vierde”, blikt Daniël Spillier terug.

Ook voor verstokte manillenkaarters gooide corona roet in het eten. “Door de pandemie werden er tot november 2021 geen kampioenschappen meer georganiseerd. Toen vond in Torhout het Belgisch kampioenschap plaats. De Duinenkaarters eindigden er vijfde als ploeg en strandden individueel op een zucht van een Belgische titel. Ikzelf verloor mijn laatste partij met 6 punten en werd daardoor in de subtop in plaats van op het podium gekatapulteerd. Wij daagden trouwens op met een ploeg van acht kaarters (4 dames en 4 heren). In totaal namen 300 spelers deel.”

Naast Daniel Spillier (14de) verdedigden ook Rudy De Smedt (98), Charlotte Boudewijn (104), Patrick Dieraert (167), Magda Meulemeester (202), André Vanbillemont (225), Françoise Santy (250) en Rita Van Belle (260) de Bredense kleuren.

Afwachten wat de Duinenkaarters straks presteren op het WK in Zulte. Wie graag een kaartje legt is overigens altijd welkom elke tweede en vierde donderdag van de maand in brasserie Moeder Lambik (deuren open om 14u, start kaarttafels om 14.15u). “Het kaartseizoen loopt tot juni en is nog maar goed van start gegaan”, werft voorzitter Daniël. (MM)