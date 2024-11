Duimen omhoog voor kaasavond Missiewerking Sint-Jan

De kaasavond van Missiewerking Sint-Jan van vorige zaterdag was meer dan geslaagd. De aanwezigen in zaal Nieuwland genoten van een kaasbuffet van de bovenste plank. Wie geen kaas lustte, kon vlees eten. De opbrengst van de kaasavond vloeit naar de Cité des Jeunes in de Congolese stad Lubumbashi. De Cité des Jeunes vormt het antwoord van de Salesiaanse gemeenschap op de armoede van de vele jongeren in Lubumbashi en omgeving. Het huidige probleem van de Cité des Jeunes betreft de elektriciteit. Op de foto van v.l.n.r. Madeleine Leemans, Lucky Everaert, Kristien Goetghebeur, Sabina Polet, Hilde Dejaegher, Magda, Greta en Johan Vandenabeele en Rika Boury. Vooraan op de foto enkele van de vormelingen 2025: Almira, Isabelle, Jeyda, Yana en Nolan. Cor Anthonissen, Marleen Palfliet en Nora Denys ontbreken op de foto. (BVO/gf)