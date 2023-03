Duikschool Coral viert verjaardag met onderwaterstunt in Wenduine: “Niet slagen is geen optie meer”

Duikschool Coral mag dit jaar 45 kaarsjes uitblazen en om dat jubileum extra glans te geven, bedacht voorzitter Johan De Jonghe een originele stunt: op zondag 19 maart zullen de leden van de club in estafette 45 kilometer afleggen onder water. De recordpoging apneuduiken – zonder duikflessen of met andere woorden dus op pure ‘longkracht’ – vindt plaats in het Wielingenbad in Wenduine.

Duikschool Coral werd in 1978 opgericht door een aantal bevriende duikers uit De Haan. Kort na de oprichting nam de club in Vlissegem z’n intrek in een oude fermette van het OCMW, trainen gebeurde in het inmiddels verdwenen zwembad Pier 10 op de site Sparrenduin. In 1999 werd met hulp van de gemeente een nieuw onderkomen gevonden in de oude gemeenteschool van Klemskerke, waar nog eens tien jaar later een gedeelte van de oude pastorie ter beschikking kwam. Daar heeft de club tot op vandaag z’n vaste stek.

Grote impact

“De sluiting van Pier 10, in 2015, heeft destijds een enorme impact gehad op onze club”, blikt voorzitter Johan De Jonghe (60) terug. De duikschool moest toen voor de wekelijkse training voortaan uitwijken naar het Wielingenbad, waar de Tarpoenduikers al zaten. “Naast het emotionele afscheid van ‘ons’ zwembad bracht de verhuis naar Wenduine dus ook een aantal praktische uitdagingen met zich mee. Een daarvan was het bepalen van de trainingsmomenten in het al zo drukbezochte Wielingenbad”, aldus Johan. Vandaag is er een goede samenwerking met de zusterclub uit Wenduine. “We organiseren weleens een gezamenlijke activiteit”, klinkt het.

Duikschool Coral telt op vandaag een zestigtal leden. “In tegenstelling tot heel wat clubs die er sinds corona op achteruit zijn gegaan, blijven wij het met onze duikschool erg goed doen. We zijn de snelst groeiende club van heel de kust en hebben zelfs een tijdelijke ledenstop moeten invoeren. De gemiddelde leeftijd in ons bestuur ligt momenteel wel wat aan de hoge kant, maar het stemt hoopvol dat ook jonge mensen de duiksport blijven ontdekken”, zegt Johan.

“Duiken is een uitdagende, grensverleggende sport”

Duikschool Coral heeft zijn bloeiende ledenwerking ook te danken aan de vele randactiviteiten. “We organiseren elk jaar een duikreis – naar Thailand, Bali, de Filippijnen,… – en twee vaste weekenduitstapjes naar Nederland. Maar we staan bijvoorbeeld ook altijd paraat op Trammelant, onze voornaamste bron van inkomsten doorheen het jaar. We zijn een echte vriendenclub die goed aaneen hangt”, klinkt het.

Keihard trainen

De recordpoging op 19 maart kan ook gezien worden als een soort teambuildingsactiviteit. “De uitdaging om dit samen tot een goed einde te brengen, bracht onze leden nú al dichter bij elkaar. We zijn al wekenlang keihard aan het trainen”, zegt Johan. Ook al was er in het begin wat terughoudendheid. “In het begin stond ik als voorzitter helemaal alleen met mijn idee. Zelfs onze duikfederatie had eerst zo haar twijfels”, glimlacht Johan, maar hij hield voet bij stuk en dat loonde. “We moeten nu zelfs leden weigeren. Ook NELOS (de federatie, red.) is 180 graden gedraaid en maakt nu volop reclame voor ons event. Niet slagen is dus geen optie meer”, knipoogt Johan.

De recordpoging in het Wielingenbad wordt een huzarenstukje. “De koude, de vermoeidheid: er zijn verschillende factoren die onze zwemmers parten kunnen spelen. Maar duiken ís dan ook een uitdagende, grensverleggende sport. Een sport waar je veel van terugkrijgt. De vrijheid die je voelt onder water, dat valt nergens mee te vergelijken. Duiken is een hobby voor het leven”, besluit Johan.