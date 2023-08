Duif Boudrietje belandt in Dover, maar komt na drie weken terug thuis in Pollinkhove: “Wat ben ik content dat hij zijn hok terugvond”

Duivenmelker Bart Laseure (44) uit Pollinkhove beleefde dinsdag een emotioneel moment. Een verdwaalde duif kwam na iets meer dan drie weken via Frankrijk en een tussenstop van drie weken in het Britse Dover terug naar huis. “Wat ben ik content dat het duifje zijn hok terugvond”, reageert Bart blij.

Het turbulente reisverhaal van de zeven maanden oude duif Boudrietje begint op zaterdag 8 juli. “Hij nam deel aan een vlucht vanuit het Franse Fontenay, zo’n driehonderd kilometer van Pollinkhove”, zegt Bart Laseure, die al sinds 2008 duivenmelker is. “Maar de duif kwam, ondanks het feit dat hij al aan verschillende vluchten deelnam, niet terug naar huis. Het was die dag heel warm en onweerachtig. Dat is niet goed voor de oriëntatie van de duiven en vermoedelijk geraakte hij op de dool.”

Telefoontje vanuit Dover

De duif was dus letterlijk het noorden kwijt en Bart vreesde dat hij zijn gevleugelde vriend niet meer zou terugzien. “Maar twee dagen later op 10 juli, we waren toen op reis in Duitsland, kreeg ik een telefoontje van iemand uit Dover”, gaat de duivenmelker uit Pollinkhove verder.

“Het duifje was daar totaal uitgeput gearriveerd. De man vertelde me dat er daar nog duiven met Belgische ringen waren gestrand. Hij heeft mijn duif drie weken goed verzorgd totdat die terug op krachten was en liet hem gisteren (dinsdag, red.) terug vrij. Rond 17 uur in de namiddag arriveerde hij tot mijn grote vreugde terug in Pollinkhove na een vlucht over de Noordzee, wind op kop dan nog wel.”

Ik ben de man bijzonder dankbaar voor wat hij heeft gedaan en zal hem zeker nog eens opbellen

De duif had ook een briefje om zijn pootje met wat info die de Britse dierenvriend had neergepend. “Daarin staat onder meer zijn naam en telefoonnummer en ook welke vitaminen hij aan de duif gaf om er hem weer bovenop te helpen“, zegt Bart. “Ik ben de man bijzonder dankbaar voor wat hij heeft gedaan en zal hem zeker nog eens opbellen. Wat ben ik content dat dit duifje zijn hok terugvond. Het moet een beestje zijn met een sterk karakter en veel doorzettingsvermogen.”