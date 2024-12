Dudzele krijgt in het voorjaar van 2025 een hondenlosloopweide

Brugge telt nu reeds tien hondenlosloopweides. Je kan ze vinden in Sint-Andries, Sint-Kruis, Koolkerke, Zeebrugge, Sint-Pieters, Zwankendamme, Assebroek en Brugge. Volgens de nieuwe schepen voor dierenwelzijn Olivier Strubbe is er vanuit de gemeente Dudzele steeds meer vraag naar een hondenlosloopweide. Die zal er komen in het recent aangelegde Caethemgoed ten oosten van de Zwaanhofstraat. Het gaat volgens schepen voor Openbaar Domein Franky Demon om een hondenlosloopweide van 3.400 vierkante meter. “Het wordt een omheinde zone die een veilige speelplek moet worden voor honden en makkelijk bereikbaar zal zijn via een wandelpad vanuit de picknickzone in het gebied.” (SR/foto SR)