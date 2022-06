Dubbelfestival Popmasters en Dreambeats in Kortemark groot succes

Na twee jaar coronastilte barstte het festivalgeweld los tijdens de tweedaagse aan domein de Krekemeersen in Kortemark. Sinds 11 juni waren de organisatoren bezig om het terrein knaldrangproof te maken. En of het een feestje was…

Op vrijdag 24 juni zakten 1.500 toeschouwers af naar de eerste editie van Popmasters. In de vooravond warmde DJ Buscemi de tent op met z’n Latinoklanken, vervolgens brachten The Servants een eresaluut aan Nirvana en daarna was het de beurt aan de Guy Swinnen Band, die een stomende set speelde die iedereen heimwee liet krijgen naar die goeie oude tijden van The Scabs. De Kreuners zetten de tent volledig in lichterlaaie, maar wie dacht dat het toen al gedaan was, had het mis. Bram en Lennert hadden niet meer dan een gitaar en hun stem nodig om nog een stevige afterparty te bouwen.

Op zaterdag 25 juni vonden 5.000 muziekfanaten hun weg naar Dreambeats en deden meer dan vijftig artiesten hun ding op drie verschillende podia. Onder andere Verhulst en Ilsen, Mark with a K en Jebroer zorgden voor de nodige beats en ambiance en de laatste bastonen sloten omstreeks 3 uur deze geslaagde zevende editie af. De organisatie kijkt al uit naar volgend jaar en een tweedaags festival staat alvast weer op hun agenda.

(JDK)