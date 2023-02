Dubbele erkenning voor Oostendse krak Iben

Op het stadhuis vond een bijzondere hulde plaats voor Iben Messiaen, door de lezers van KW verkozen tot ‘Krak van Oostende’.

Iben (16) is bekend als winnaar van ‘Junior Bake Off’ en werd eerder al gehuldigd met andere kraks in Roeselare. “We stonden er op om Iben ook in zijn eigen stad te huldigen”, zo duidden burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en schepen Hina Bhatti (Open VLD) die hem een tinnen schaal met zijn naam en titel overhandigden in het bijzijn van de trotse mama en pluspapa. Iben gaf aan zeer vereerd te zijn met zijn verkiezing en ontvangst op het stadhuis.