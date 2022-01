Dubbel zoveel West-Vlaamse gezinnen moeten schooltoeslag terugbetalen

Het voorbije schooljaar moesten 122 West-Vlaamse gezinnen de schooltoeslag terugbetalen die ze via het groeipakket kregen. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel dan een jaar eerder.

De schooltoeslag is de jaarlijkse steun voor schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Sinds 2019 maakt die schooltoeslag deel uit van het groeipakket. Om aanspraak te maken op dit geld, is een minimale aanwezigheid op school vereist.

Verdubbeling

Is een kind twee opeenvolgende schooljaren onvoldoende aanwezig, dan kan het geld worden teruggevorderd. En dat is vorig schooljaar opmerkelijk vaker gebeurd. “In West-Vlaanderen noteren we een verdubbeling van de gezinnen bij wie de schooltoeslag wordt teruggevorderd. In het schooljaar 2020-2021 ging het om 122 terugvorderingen, tegenover 46 het jaar daarvoor”, zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).

“Die opvallende stijging heeft te maken met het verlagen van de leerplicht van 6 naar 5 jaar en met het feit dat 5-jarigen in het kleuteronderwijs nu 290 halve dagen moeten aanwezig zijn, in plaats van 250 vroeger.”

Niet op de hoogte

Ook de coronacrisis speelt een rol. “Het is aannemelijk dat heel wat ouders hun kleuter iets vaker hebben thuisgehouden dan dat ze in een normaal schooljaar zouden doen. Mogelijk zijn ouders ook nog niet goed op de hoogte van het verstrengen van de aanwezigheidsnorm.”

Samen met CD&V-onderwijsspecialist Loes Vandromme wil Schryvers dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ingrijpt. Ze willen dat hij nagaat in welke mate de terugvordering voor kleuters van kwetsbare gezinnen te wijten is aan de bijzondere corona-omstandigheden en dat hij in dat geval de terugvordering intrekt.

De parlementsleden vragen ook een infocampagne over het verlagen van de leerplichtleeftijd. De schooltoeslag voor een kleuter bedraagt 106,72 euro, die voor een lagereschoolkind 193,68 euro.

