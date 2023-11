Dubbel feest op hun verjaardag: Moeder viert op 1 januari, haar enige dochter op 25 december

Voor aanstaande ouders is de dag waarop hun kindje besluit geboren te worden meestal verrassend. Dat geldt zeker voor geboortes op een speciale dag, zoals Kerstmis of Nieuwjaar, en nog meer als dat bij moeder én dochter het geval is, zoals bij Viviane Vercauteren (74) en Annemie Witdouck (49).

Beide dames zijn relatief bekende Ieperlingen. Mama Viviane was een tijdje onthaalmoeder, zat daarna aan de kassa in Delhaize en hield jarenlang Mavian Sport Ieper open, tot in 1999. Haar enige dochter Annemie is leerkracht wiskunde in de Heilige Familie. Voor haar wordt Kerstmis 2023 nog iets specialer dan anders. “Ik ben geboren op 25 december 1973 en krijg dus een nieuwe voordeur, zoals men dat in de volksmond zegt. Ik ben nog geboren in het moederhuis in de Lange Torhoutstraat aan de Recollettenpoort Naar het schijnt was het toen zeer koud en lag ik op de mooiste afdeling, Bieke.” Mama Viviane weet nog haarfijn hoe het er die dag aan toeging. “Mijn water was al gebroken op de dag voor Kerstmis, maar de weeën bleven uit. Ik weet nog goed dat ik toen voor de eerste keer in mijn leven paling in het groen had klaargemaakt. Dat heb ik trouwens nooit meer gedaan (lacht). De weeën zijn pas op kerstdag begonnen, toen zijn we naar het moederhuis gegaan. De zusters hadden gezegd dat het niet meer voor die avond zou zijn, maar dokter Sergier was toch langsgekomen. Hij was ons huisarts uit Vleteren en kwam net terug van een familiefeest in Poperinge. Zijn gezin zat nog in de wagen, hij zou ze vlug naar huis brengen. Nog geen vijf minuten later stond hij er al weer. Zijn vrouw had liever dat hij bij ons bleef!”

Tien dagen

Annemie werd nog nipt een kerstekindje: “Ik zag pas om 22.05 uur het levenslicht.” Moeder en dochter mochten wel vroeger dan gepland naar huis. “Ik wou mijn verjaardag, die valt op 1 januari, graag thuis vieren. Daarvoor heb ik speciale toestemming moeten vragen, want tien dagen in de materniteit was toen de regel. Wat een verschil met het aantal dagen dat de mama’s nu maar krijgen om weer op krachten te komen!” Ook Vivianes verjaardag wordt deze keer bijzonder: “Op de eerste dag van 2024 word ik 75. Details van mijn eigen geboorte kan ik uiteraard niet meer aan mijn ouders vragen, maar ik weet wel dat ik ’s morgens ben geboren. Op 1 januari was het bij ons in Dendermonde de gewoonte om te voet bij alle familieleden nieuwjaar te gaan wensen. De dag dat ik geboren werd, moest mijn pa alleen op nieuwjaarsbezoek en ondertussen kon hij ook mijn geboorte aankondigen. Overal werd hij met open armen ontvangen en van een glaasje voorzien. Toen hij bij de laatste tante aankwam, is hij daar in slaap gevallen en heeft er zijn roes uitgeslapen.”

Gevulde wafels

Annemie heeft haar verjaardag eigenlijk nooit als speciaal beschouwd. “Wel herinner ik me dat men wilde dat ik gedoopt zou worden op de dag van het doopsel van Jezus (13 januari volgens Wikipedia, red.), zodat men er een heel spektakel van kon maken in de kerk. Gelukkig hebben mijn ouders dat niet gewild en ben ik gedoopt op 12 januari.” Mama Viviane knikt stilzwijgend en zegt heel trots te zijn op de speciale datum van haar verjaardag. “Het voelt alsof je telkens een nieuwe start kan nemen. Tegenwoordig vieren wij dit jaarlijks met vrienden, maar stipt om middernacht krijg ik een telefoontje van Annemie. En als eerste krijg ik dan van haar te horen: gelukkige verjaardag, mama. Zij weet wat het is om op zo’n speciale dag jarig te zijn. Als kind werd er niet zwaar aan getild, maar het waren ook andere tijden. Klasgenootjes uitnodigen voor een verjaardagsfeestje was er in mijn tijd al zeker niet bij.” Annemie giechelt: “Dat kon ik wel doen, maar meestal niet op Kerstmis zelf. Soms was het feest zelfs pas in de zomer… Al word ik door de vele folders wel elk jaar aan mijn verjaardag herinnerd. (lacht) Gelukkig hebben we hier in huis een mooie traditie om gevulde wafels te bakken in de week voor mijn verjaardag.”

Extra groot cadeau

“Het leukst aan mijn verjaardag vind ik dat mijn huisgenoten mij op die dag laten begaan, want dan is het mijn dag. En die van mijn alternatieve kerstbuches, want daar stond altijd ‘gelukkige verjaardag’ op”, zegt Annemie. Wat cadeaus betreft is uw verslaggever er nog niet uit wat het lucratiefst is. “Ik kreeg er meestal eentje extra, naast mijn nieuwjaar”, zegt Viviane. “Ik krijg er eentje, maar wel voor de prijs van twee. Maar een ding is zeker: je kunt er elk jaar extra naar verlangen”, besluit Annemie. (Stefaan Dehaerne)