Drukte in voedselbanken stijgt door hogere prijzen: “Kunnen nu 101 volwassenen en 114 kinderen helpen”

De voedselprijzen stijgen fors en ook de voedselbanken voelen dat. Er is steeds meer vraag naar voedselpakketten. Iedere dinsdag kloppen mensen aan bij de voedselbank. Ook in ‘Oeze Winkel’ in Avelgem. “Mensen moeten een dossier hebben bij het OCMW en zij beslissen dan of iemand in aanmerking komt om eten voor een klein bedrag te kopen bij de voedselbank”, duidt Johan Pauwels (68), vrijwilliger bij de Avelgemse voedselbank.

Johan Pauwels (68) is ruim twee jaar vrijwilliger bij de Avelgemse voedselbank. “Eerst zat ik in het Bijzonder Comité. Er werd verteld dat er hulp nodig was en sindsdien springen mijn vrouw en ik in. De voedselbank heeft een eigen naam: Oeze winkel. We zijn met een 17-tal medewerkers. Iedere dinsdag staan er 5 medewerkers om de pakketten uit te delen. Gemiddeld verdelen we er zo 80 per week. We krijgen ons eten van Food act. Zij verzamelen alles in Kuurne. Het vers eten blijft meestal twee tot drie dagen goed, waardoor het eten nooit weggegooid wordt. Zij zorgen ervoor dat wij wekelijks 500 kilo eten kunnen verdelen onder de mensen die het nodig hebben. Ook gezinnen kunnen eten dat ze overhebben, geven aan de voedselbank. Daarvoor kunnen ze het best contact opnemen met het OCMW. Zo kunnen ook zij het verschil maken.”

Gemiddeld verdelen we zo’n 80 pakketten per week

“Dit jaar geven we 4 pakketten per week minder, we zitten nu aan 72 pakketten per week. Maar het is dubbel, want er zijn wel meer mensen die pakketten nodig hebben.” Sandra Platteau, schepen Gezondheid en Gelijke Kansen en Welzijn en Zorg, vertelde over de ondersteuning van de gemeente naar de voedselbank. “Nu zijn er 101 volwassenen en 114 kinderen. Dus de hoeveelheid pakketten is minder, maar de hoeveelheid mensen is meer. We geven de pakketten per gezin. In een gezin kunnen drie mensen zitten, maar ook evengoed vijf. Met de gemeente ondersteunen we Oeze Winkel zo goed mogelijk. Zo geven we jaarlijks 19.500 euro aan de voedselbank. 11.500 euro gaat naar Food Act en 6.000 euro gaat naar de lokale werking. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld voor een extra kerstmaaltijd zorgen of kunnen we meedoen met acties van bijvoorbeeld de Colruyt om voor hygiënische producten zoals shampoo te kunnen zorgen”, aldus de schepen. (ML)