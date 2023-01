Drukke nieuwjaarsreceptie in Gistel, dat ook aantal inwoners ziet stijgen

Zo’n vijfhonderd inwoners zakten af naar de traditionele nieuwjaarsreceptie in zaal Zomerloos in Gistel. In de marge laat de stad ook een interessant cijfer optekenen: het aantal inwoners is gestegen.

De eerste nieuwjaarsreceptie in twee jaar tijd lokte veel volk naar het cultuurcentrum. Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) blikte in zijn toespraak terug naar de coronapandemie. “Net als andere grotere steden namen we onze verantwoordelijkheid en richtten we niet één, maar twee vaccinatiecentra in op verschillende locaties. Ik bedank iedereen die dit huzarenstuk mee mogelijk maakte.”

Ook een vooruitblik ontbrak niet. “Deze legislatuur zal zo’n 22 miljoen euro worden geïnvesteerd in onze stad, ongeveer dubbel zoveel als tijdens de voorbije twee legislaturen”, meent Defreyne. “Niettegenstaande de crisis voor heel wat uitstel heeft gezorgd, zitten we niet stil. De periode van zaaien is voorbij, we kijken ernaar uit om de komende twee jaar te kunnen oogsten”, verwijst de burgemeester naar de ontwikkeling van vrijetijdscentrum.

Bevolkingsgroei

Zomerloos, de aanleg van een recreatiezone en de inrichting van het Dokter Egide Defeverpark. Gistel laat ook een bevolkingsgroei optekenen. Eind 2022 klokte de stad af op precies 12.202 inwoners tegenover 12.040 in 2021. Het aantal geboortes is gestegen van 109 naar 119, en het aantal overlijdens daalde van 105 naar 101. Minder mensen verlieten Gistel – 686 vertrekkers in 2021 tegenover 671 in 2022 – en de stad lokte 782 nieuwe inwoners, veel meer dan de 636 in 2021.

(TVA)