Drukbijgewoonde receptie na twee jaar verplichte pauze door corona: Nieuwjaarswensen rond Halletoren

Ook al werd er door corona de afgelopen twee jaar even verplicht op de pauzeknop geduwd, afgelopen zondag konden de Tieltenaars rond de Halletoren elkaar weer de allerbeste wensen overmaken tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie aangeboden door het stadsbestuur.

De voorspelde regen maakte plaats voor een stalende winterzon waardoor het aangenaam vertoeven was op de Tieltse Markt. Terwijl een plaatselijk talent op de achtergrond moeiteloos plaatjes aan elkaar mixte, vonden iets voor 11 uur al de eerste inwoners hun weg naar de markt. Met een herbruikbare drinkbeker in de hand en de zelf meegebrachte versnaperingen in de aanslag werd er massaal geklonken op het nieuwe jaar.

De nieuwjaarsreceptie is ook het moment waarop burgemeester Luc Vannieuwenhuyze even terugblikt op het afgelopen jaar en de aanwezigen een blik geeft op wat de burger de komende tijd nog mag verwachten van het bestuur. De inflatie en energiecrisis maken dat ook het stadsbestuur de uitgaven heel goed moet opvolgen, al stelde de burgemeester de aanwezigen ook onmiddellijk gerust met de boodschap dat men in Tielt voor de continuïteit gaat en de geplande investeringen dus zo goed mogelijk wenst uit te voeren.

Eindejaarsactie

Voor vijf inwoners was het dit jaar extra aangenaam vertoeven op de nieuwjaarsreceptie! Zij wisten de hoofdprijzen van de eindejaarsactie te verzilveren toen hun kraslotje getrokken werd uit de maar liefst 120.000 verdeelde en bij de handelaars terug ingeleverde lotjes.

Veerle Vankeirsbilck en Carina Verlinde wonnen 500 euro, terwijl Karen Verbrugge en Daniel Van Walleghem respectievelijke voor 1.000 en 1.500 euro aan waardebonnen mochten ontvangen. Sofie Dujardin uit Aarsele die met slechts twee lotjes deelnam, mag 2.500 euro aan waardebonnen bij de deelnemende handelaars inwisselen.