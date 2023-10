Druk bijgewoonde ontmoetingsdag van MS-Liga: “MS moet de wereld uit”

Op een druk bijgewoonde ontmoetingsdag bracht de Oostendse afdeling van de MS-Liga Vlaanderen personen met MS, hun familie en sympathisanten bijeen. “Onze vereniging heeft nood aan vrijwilligers en mensen die het voortouw willen nemen”, luidt het.

“Multiple Sclerose is een ongeneeslijke aandoening van het centraal zenuwstelsel met een onvoorspelbaar en divers ziekteverloop. Iedere persoon heeft zijn specifieke set symptomen. MS wordt ook wel de aandoening met duizend gezichten genoemd. Er zijn de laatste 30 jaar gelukkig belangrijke stappen gezet in de therapieën en medicatie”, zo schetst Karolien Van De Velde van de overkoepelende MS-Liga Vlaanderen. “Wij ondersteunen, begeleiden en bevorderen de levenskwaliteit van personen met MS en hun omgeving. Er zijn een 20-tal lokale afdelingen in Vlaanderen, waarvan acht in onze provincie.”

Oostendse afdeling

“Ik leerde MS kennen in de jaren ‘70, toen een collega de diagnose kreeg. De wetenschap stond toen nog niet zo ver en dat was een doemscenario en een drama. Op de werkvloer werden opmerkingen gemaakt dat die collega te traag werkte. Er was toen vooral veel onwetendheid. Begin jaren ‘80 las ik in het Brugsch Handelsblad dat ze vrijwilligers zochten voor de pas opgericht MS-Liga. De MS van mijn collega had een indruk op me gemaakt en ik werd actief in de lokale afdeling. Omdat ik getrouwd ben met een Oostendenaar, startte ik de Oostendse afdeling. In die periode werden ook in andere regio’s in de provincie plaatselijke comités opgericht”, herinnert Monique De Langhe zich. Ze werd nadien voorzitter van de MS-Liga West-Vlaanderen. Huidig voorzitter Diane Versluys raakte op een andere manier betrokken bij de werking: “Mijn man had een bedrijf en op een sponsoravond leerde ik de vereniging kennen. Ik hielp wat mee op een feest en Monique bombardeerde me meteen tot vrijwilliger. Ik werd bestuurslid en ben al negen jaar voorzitter. Maar ik beklaag me nog altijd niet dat ik toen die stap zette. Ik kan me inzetten voor mensen met MS en dat doet me deugd.”

Veel activiteiten

Diane duidt de werking van het Oostendse comité: “We organiseren uitstappen naar Sluis of naar een musical van Studio 100. Daarbij houden we steeds de toegankelijkheid in het oog, want niet iedereen is nog mobiel. Er was onlangs een barbecue, op 30 november organiseren we in Salons De Vrede in Ichtegem een sinterklaasfeest en met nieuwjaar is er een bijeenkomst. Er zijn een zestal activiteiten per jaar. Vroeger waren er een tiental vrijwilligers; nu nog de helft. Daarom organiseerden we vorige week een ontmoetingsdag.” Op het programma stonden workshops en een gezellige babbel. Een 40-tal mensen nam deel. “Ik hoop dat we opnieuw enkele vrijwilligers kunnen rekruteren”, zegt Diane. “De tijden veranderen en ook de pandemie zorgde ervoor dat het aantal vrijwilligers verminderde bij verenigingen. Mensen zijn nu bezig met (klein)kinderen, hebben een flexi-job of gaan meer sporten. Dat voelen we ook in onze werking”, zegt Diane.

Fondsen

“De lokale afdelingen zorgen ook voor sponsoring. Het geld dat ze inzamelen, gaat naar activiteiten voor personen met MS en de MS-Liga Vlaanderen. Het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling blijft immers belangrijk. Er is een hele weg afgelegd in de strijd tegen de ziekte, maar ze moet de wereld uit”, zeggen Monique en Diane.

De fondsen komen onder meer van sponsors en de jaarlijkse koekjesverkoop in heel Vlaanderen. “Ook plaatselijke verenigingen helpen ons. Zo organiseert de KRNSO-roeiclub binnenkort een kaas- en wijnavond ten voordele van de MS-Liga”, weet Diane. Monique zegt waar het op staat: “De steun van de serviceclubs is van onschatbare waarde. Als die er niet waren geweest, dan bestond de MS-Liga niet. Maar het bleef niet bij de overhandiging van cheques alleen. We hebben geen kleur en konden overal spreken over MS, de werking van de Liga en lokale afdelingen. We kregen een forum om mensen te informeren. Dat zullen we blijven doen, want MS is nog de wereld niet uit.”