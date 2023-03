Droomreis: expo en kunstveiling voor mobiele douches voor vluchtelingen in De Snuffel in Brugge

Van 3 tot en met 19 maart organiseren Bruggelingen Christophe Steyaert en Ben Lierman in de Snuffel de expo en veiling Droomreis, ten voordele van de vluchtelingen in Duinkerke. 41 kunstenaars verkopen er recent werk. Met de opbrengst willen de organisatoren mobiele douches financieren.

Ben Lierman (51), poetsman bij i-mens, en Christophe Steyaert (53), ICT-coördinator en opvoeder in het Sint-Lodewijkscollege, helpen al enkele jaren via de feitelijke vereniging Niemand is illegaal vluchtelingen die gestrand zijn in Duinkerke en Brussel. Geregeld trekken ze met ingezameld hulpmateriaal naar de vluchtelingenkampen. “Zonder de hulp van vele vrienden zou dit project nooit lukken.”

Radeloos

“Waarom doen we het? Is dit dé oplossing? We willen enkel mensen die in moeilijke omstandigheden hun weg zoeken wat menswaardigheid betonen. Je moet echt wel radeloos zijn, als je op illegale wijze vanuit Afghanistan of Syrië naar hier komt, in de hoop op een beter leven in Engeland”, zegt Christophe Steyaert.

Recent stopte een niet-begeleide 14-jarige Pakistaanse jongen hem zijn gsm toe, toen zijn wanhopige moeder in zijn thuisland aan de lijn was…

“Op gekke vragen als ‘kun je ons overbrengen naar het Verenigd Koninkrijk?’ gaan we uiteraard niet in. Die reis in een bootje is trouwens te gevaarlijk, zeker als je weet dat de meesten niet kunnen zwemmen. Wat we wel doen? Luisteren naar hun verhalen en kleine noden lenigen: wat eten, een paar schoenen of een nieuwe broek geven…”

Bieren

De vereniging Niemand is illegaal pakte al uit met een hoppig biertje, Migraantje, gebrouwen door Bruggeling Mathias Vanoverschelde en liet brouwerij Bryggja de stout Migranout, met het Marokkaanse kruidenmengsel ras el hanout, voor dit goede doel vervaardigen.

Voor het project Droomreis slaagden Ben en Christophe erin om 41 kunstenaars te overtuigen nieuw werk tentoon te stellen in de Snuffel, waar op 19 maart de kunstwerken zullen geveild worden. Jan Verhaeghe treedt op als curator van de expo. Er is werk te zien en te koop van onder meer Marec, Adinda Goddyn, Christophe Annys, Daniel Dehulster, Maud Bekaert, Paul Silance, Sammy Slabbinck, Sylvie Crutelle en Femke Den Hollander.

Gevuld programma

“Het programma bevat ook een gidsbeurt rond oorlog en migratie door professor Jan Dumolyn, een poëzieavond, een panelgesprek rond vrouwelijke vluchtelingen, en concerten van Peter De Blieck en Long Tall Danny”, vervolgt Christophe Steyaert.

“Met de opbrengst willen we een of meerdere ecologische, mobiele douches vervaardigen voor de vluchtelingen. Via een filtersysteem wordt het water gereinigd, zodat het opnieuw kan gebruikt worden. Zo kun je zoveel mogelijk mensen met zo weinig mogelijk water laten douchen…”

Info: www.niemandisillegaal.be