Droom Odin (3) komt uit dankzij wensbomen in Brugge: “Dag mee met vuilniswagen”

In de kerstperiode konden Bruggelingen een wens doen in het bos van ‘wensbomen’ op de Burg. In totaal ontving de stad Brugge 737 wensen. Het college van burgemeester en schepenen koos 8 leuke wensen uit om in vervulling te brengen. Een van deze wensen kwam vandaag in vervulling door IVBO: Odin Bergez (3 jaar) is nog klein maar heeft toch al een grote wens: ‘meerijden met de vuilniskar’.

Op vrijdag 16 juni was het eindelijk zover: een ophaalwagen van IVBO bracht een bezoekje aan Odin. De stoere kleuter mocht enkele PMD-zakken in de laadbak gooien, samen met mama Esther in de ophaalwagen zitten en eventjes meerijden op de ophaalronde.

Het jongetje had veel praktische vragen voor de ophalers in de vrachtwagencabine. Lader-chauffeur Marc en lader Günther namen rustig de tijd om die te beantwoorden. De rit werd afgesloten met een stevige druk op de claxon van de grote ophaalwagen. Na de ronde kreeg Odin een zak met leuke gadgets, waarna hij op zijn beurt een mooie tekening overhandigde aan de vuilnisophalers.