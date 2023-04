Drink tussen buren groeit uit tot massafeest

Afgelopen weekend werd voor de derde keer de ‘Apéro des Capello’s’ georganiseerd. Wat ooit begon als een drink tussen buren groeide uit tot een van de meest populaire feesten van de gemeente. Meer dan 500 mensen trokken richting Ten Brielen om er het glas te heffen.

Een eigen bier, paté, kaas tot zelfs een selectie aan gadgets. Capello, de bijnaam voor de inwoners van het gehucht Ten Brielen, is anno 2023 hipper dan ooit. Het idee om jaarlijks een aperitiefgebeuren te organiseren ontstond toen 3 Capello’s besloten om hun gehucht wat meer dynamiek te geven. Baptiste Bourleau, Pierre Deprez en Michael Jamet pakten de zaken dan ook grondig aan.

Uit de hand gelopen

“Plezier maken en fier zijn op Ten Brielen, dat was het originele idee maar het is een beetje uit de hand gelopen”, lacht het trio. “De naam Capello komt van de oorspronkelijke benoeming van ons gehucht, Capelle, dus lang hebben we niet moeten zoeken. En waar we eerst met enkel de inwoners van het gehucht samenkwamen om iets te drinken en de komst van de zomer te vieren, groeide het uit tot een event dat mensen best wel kunnen smaken.”

“Ondertussen zitten we aan meer dan 500 bezoekers en die komen vanuit alle windstreken. De opbrengt van deze apéro gaat integraal naar het organiseren van onze kersthappening, ook zoiets waar iedereen naar uit zit te kijken.”

Dat het event een grandioos succes was, was niet alleen te merken aan de volkstoeloop. Tegen het einde van de dag was alles, van de biervaten tot de gadgets, compleet uitverkocht.