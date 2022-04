Drink een biertje waarvan het strand weer wat schoner wordt

De Koksijdse copains Nils Desaever en Tom Ameloot hebben met trots hun nieuwe creatie Zeevonk boven de doopvont gehouden. Goed nieuws voor de liefhebbers van het betere bier: Zeevonk is een lokaal kustbier, een moutig blondje met een frisse en florale toets. Het duo heeft niet alleen een passie voor het betere gerstenat, maar ook voor het milieu, want een deel van de omzet schenken ze aan de Clean Beach-vereniging Proper Strand Lopers.

Nils Desaever (34) en Tom Ameloot (33) zijn twee jeugdvrienden en fervente hobbykoks die de lat voor zichzelf altijd hoog leggen en elkaar ook altijd willen overtreffen.

Ze delen ook de liefde voor bier. Tijdens honderden culinaire avonden, gekoppeld aan boeiende bierdegustaties, groeiden de passie en het idee om een eigen receptuur te ontwerpen. Daarin hebben de amateur-brouwers twee jaar lang al hun energie gestoken. Het resultaat kreeg de naam ‘Zeevonk’.

Blauw-zwart

Nochtans hebben Nils en Tom totaal andere beroepsbezigheden dan die van brouwer.

Oostduinkerkenaar Nils is zelfstandig thuisverpleger, getrouwd met Sare Conings en vader van Hanne (4) en Viktor (2). “Ik ben echter wel een gemotiveerde hobbykok én gepassioneerd amateur-brouwer”, vertelt Nils. “Die hobby’s combineer ik met minivoetbal, tennis en golf. Tom en ik missen geen enkele thuismatch van Club Brugge! Onze liefde voor blauw-zwart vind je trouwens subtiel terug in de huisstijl van Zeevonk…”

Koksijdenaar Tom runt de AS Adventure shop in Veurne. “Ik ben getrouwd met Nikita Tanghe en papa van Arthur (4)”, zegt Tom. “Mijn hobby’s en die van Nils lopen vrijwel gelijk, en mijn gastronomische uitspattingen compenseer ik ruimschoots met sport: tennis, voetbal en ski. Het idee om een eigen bier te brouwen sluimerde al jaren in mijn hoofd! Door corona – en de verplichte sluitingen – hebben we onze passie uiteindelijk concreet vertaald in Zeevonk.”

Pijn in het hart

Zowat de hele coronaperiode lang hebben Tom en Nils zich over hun receptuur gebogen, met vallen en opstaan.

“Sommige batches waren hemels, andere moesten we met pijn in het hart weggieten”, geven ze toe. “Het heeft twee volle jaren geduurd voor ons recept helemaal op punt stond. Maar nu is het zover. En we zijn er trots op!”

“Zeevonk is een heel toegankelijk bier. Met een alcoholpercentage van 7,2 % is het niet te zwaar. We merken dat het goudblonde biertje een zeer breed publiek aanspreekt. Je moet echt geen doorgewinterde bierkenner zijn om Zeevonk te waarderen. Dat is ook altijd onze bedoeling geweest. Een ‘Voenksje’ drink je gezellig met vrienden of familie… De basisingrediënten van Zeevonk zijn water, gerstemout, Belgische hop, gist en suiker.” En veel liefde, natuurlijk. (MVO)

Info en bestellen: https://zeevonk-bier.be/ info@zeevonk-bier.be