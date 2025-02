Dringende onderhoudswerkzaamheden aan waterreservoirs van watertoren Duinbergen

In samenwerking met Farys en een gespecialiseerde firma voert het AGSO Waterbedrijf de komende maanden onderhoudswerkzaamheden uit aan de binnenzijde van de grote ondergrondse drinkwaterreservoirs bij de watertoren in Duinbergen.

Omdat Knokke-Heist een populaire badplaats is, moet het AGSO Waterbedrijf tegen mei en de start van het drukke zomerseizoen weer over de volledige reservoircapaciteit kunnen beschikken. “Dit is essentieel om de leveringszekerheid van drinkwater te waarborgen, aangezien de piekafnames tijdens drukke periodes de constante toevoer van drinkwater door Farys vanuit het binnenland ruimschoots overstijgen”, zegt het gemeentebestuur.

Er wordt zes dagen per week, niet op zondag, van 6 tot tot 22 uur gewerkt, zodat de ondergrondse reservoirs bij de AGSO Watertoren vanaf 1 mei weer volledig operationeel zijn en klaar voor de piekafnames tijdens het zomerseizoen. (MM)