Dries opent met Poot dierenartsencentrum voor gezelschapsdieren in Ingelmunster

Sinds 17 april kan je in de Meulebekestraat 135 met je hond of kat in het dierenartsencentrum Poot van de dierenartsen en zaakvoeders Dries Goe-gebeur en Ines Verborgh terecht. “Er gebeurde een kentering. De honden en katten maken nu meer deel uit van het gezin in vergelijking met jaren geleden. Nu is een dure operatie bespreekbaar, vroeger was dat praktisch niet mogelijk”, zegt dierenarts Dries Goegebeur.

In 2004 studeerde Dries Goegebeur (43) af. Daarna verbleef hij enkele jaren in Engeland en Nederland. Hij deed ook nog ervaring op in ons land, waaronder in een grote dierenkliniek in Leuven. Zijn echtgenote Ann ging aan de slag als apothekeres bij Apotheek Seurinck in de Schoolstraat. “Zo vestigden we ons zestien jaar geleden in Ingelmunster. Ik nam een dierenartsenpraktijk over in de Oostrozebekestraat 120. Omdat die locatie al vlug te klein was, verhuisden we met het gezin en de praktijk naar de Oostrozebekestraat 24, rechtover de Bollewerpstraat en dichtbij de ingang van de centrumparking. Zeven jaar geleden kwam er nog méér werk bij. Ik nam nog één dierenarts in dienst en daarna kwam er nog iemand bij mij werken”, vertelt Dries, echtgenoot van Ann Bonte en papa van vier kinderen. “Na het behalen van m’n certificaat in de orthopedie kreeg ik nog meer aanvragen binnen.”

Dierenartsencentrum

Dries leerde Ines kennen via een gemeenschappelijke vriendin die ook dierenarts was. “We begonnen te praten over de toekomst op het vlak van de dierengeneeskunde. We zaten al heel vlug op dezelfde lijn. We begonnen plannen te smeden om onze beide praktijken samen te voegen. We besloten te gaan voor de bouw van een nieuwe dierenartsenpraktijk. Het duurde twee jaar vooraleer we dit pand vonden. Het duurde ruim 2,5 jaar vooraleer we er onze intrek konden in nemen. Normaal moest in november 2021 ons dierenartsencentrum klaar zijn, maar er gebeurde in korte tijd zoveel in de wereld: corona, het grondstoffenprobleem, de economische malaise, enz. Alles liep vertraging op”, zucht Dries. “Op 17 april namen we hier onze intrek. We zijn geen kliniek, wel een dierenartsencentrum. We bieden toch wat meer aan dan de eenmanspraktijken en willen het niveau hoog houden.”

Ines (33) is afkomstig van Moor-slede. Ze nam een praktijk over in Izegem, waar ze ook een periode woonde. Sinds haar associatie met Dries keerde ze terug naar Moorslede, waar ze met haar man Kenneth Verbrigghe en twee kinderen woont. “Sinds ik in Izegem begon, ken ik Dries als collega heel goed. Ik zag een samensmelting van beide praktijken wel zitten. Dries en ik werkten immers al een tijdje samen, maar we zaten niet in hetzelfde pand.”

Gold Label

Het dierenartsencentrum heet Poot. Waarom die naam? “Dat zat in mijn hoofd. En als iets erin zit, krijg je het er nog moeilijk uit”, lacht Dries. “Poot is een verwijzing naar dieren, maar ook naar de orthopedie waar ik me op toeleg want dat zijn meestal aandoeningen aan de poten. Onze praktijk is enkel gericht op gezelschapsdieren. Onze accommodatie moest aan een aantal voorwaarden voldoen die de Orde der Dierenartsen oplegt: je moet meerdere consultatiekamers hebben, meerdere operatiekamers, de plaats waar de dieren in slaap worden gedaan moet gescheiden zijn van het operatiekwartier… We hebben ook de klemtoon gelegd op kattengeneeskunde, de afdeling van Ines, met een aparte wachtruimte, aparte recovery ruimte en een aparte consultatiekamer. Deze week kregen we daarvoor een Gold Label. We voldoen immers aan een hele waslijst van voorwaarden om aan te tonen dat we een kattenvriendelijke omgeving, een zogenaamde Cat Friendly Clinic, aanbieden”, stipt Dries aan.

Ines: “Men stelt eisen qua materiaal, inrichting, bijscholing en omgang. Je moet zelfs een aantal opleidingen hebben gevolgd over omgaan met katten. Alles moet ook gescheiden zijn van de honden. We hebben hier een aparte consultatieruimte voor de katten, waar nooit een hond binnen komt. Ook in de recovery ruimte voor de katten zijn honden verboden. Zo verkregen we ook dat Gold Label. Je moet toch al wat ver zoeken vooraleer je nog een dierenartsenpraktijk met een Gold Label kan aantreffen. Ik vond er één in Ruddervoorde, Menen en Oostduinkerke, maar anders niet meer in onze provincie.”

Gezellige ruimte

Wie de voordeur van Poot opent, komt direct in een prachtige ontvangstruimte. “Dankjewel”, glimlacht Dries. “We zagen veel praktijken in traditionele koude kleuren, maar dat wilden we niet. We wilden weg van die steriele beleving en streefden naar een inrichting waar de mensen én dieren zich thuis voelen. De ruimtes zijn ook heel groot. Hier doen we alles om je gezelschapsdier weer gezond te maken. Het huisdier maakt momenteel meer deel uit van het gezin. Vroeger vond men vaak een operatie te duur. Nu wordt erover gesproken. De mensen willen dat hun huisdier de beste zorgen krijgt toegediend. In die orthopedische chirurgie neemt het werk nog altijd toe. Qua chirurgie ben ik dan weer de enige in de provincie met dat certificaat. Je moet al een stuk verder gaan om zulke operaties deskundig te laten uitvoeren. Ik krijg dus heel wat doorverwijzingen van andere dierenartsen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Onze praktijk telt vier dierenartsen en één assistente, én het blijft heel druk.”