Dries Gilliaert derde geselecteerde van De Twaalf

Met Dries Gilliaert uit de Snoekstraat is al de derde geselecteerde van de nieuwe reeks De Twaalf bekend. “Wat Dries zoal doet, is niet in één woord of zin samen te vatten, maar zoals iedereen weet is zijn grootste passie acteren”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD).

Dries Gilliaert (32) werd in 2020 verkozen tot Krak van onze krant. En volgend jaar zal hij nu ook op een van de levensgrote panelen prijken op de fietsroute van De Twaalf, samen met Ingrid Claeys en Chris Lamote. En daarvoor koos Dries zijn favoriete plekje. “Ik ben vereerd met deze selectie bij De Twaalf; een mooie erkenning”, stelt Dries.

Schrijven en spreken

Hij werkt als productiearbeider bij de Oesterbank in Oostende. Hij is de zoon van Marc Gilliaert en Lucrèce Mylle, de broer van Pieter en Brecht, en de oom van Laura en Wout.

Al zijn vrije tijd gaat naar het woord, in welke vorm dan ook. Hij is auteur van drie boeken – Tragiek der Schreeuw, Het Autistenolifantje en Het Kind van de Storm – schrijft gedichten, speelt toneel, houdt voordrachten over autisme, en figureert in films en tv-series als Onder vuur, Chantal en Thuis. En als er nog een gaatje in zijn agenda over is, vult hij dat graag met zingen.

Goochelaar

“Mijn grootste passie is toch wel acteren”, zegt Dries. “Als kind kroop ik al in de verkleedkoffer van mijn oma om op familiefeesten te acteren, en ik speelde maar al te graag mee in het schooltoneel”, vertelt Dries, die door al wie hem kent wordt beschouwd als een woordengoochelaar. Hij doet niets liever dan met de Nederlandse taal spelen.

“Ook mijn huis ademt woorden; je vindt er veel boeken. Ik hou ervan om ze te betasten, eraan te snuffelen alvorens ze te lezen”, lacht hij. (LIN)