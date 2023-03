Dries en Liesbeth zijn nieuwe uitbaters van BM Center: “We zetten meer in op verhuur van motorfietsen”

Dries Van hullebus (35) en Liesbeth Van den Bossche (32) zijn aan de slag gegaan als nieuwe uitbaters van BMW motorspeciaalzaak BM Center in Ruddervoorde. “We gaan sterk inzetten op de verhuur van motoren. Daar is steeds meer vraag naar”, zegt Liesbeth.

Dries en Liesbeth treden met de overname van BM Center in Ruddervoorde in de voetsporen van Ann Declercq en Johan Bouckhuyt, die de zaak 22 jaar hebben gerund als officiële BMW-verdeler. “Ik werkte vroeger in de financiële sector, maar was in bijberoep ook actief als rijinstructeur voor motards”, vertelt de uit Moerkerke afkomstige Dries. “En zo ben ik ook al tien jaar klant bij BM Center. Ik heb altijd al met BMW gereden en zal trouw blijven aan dat Duitse kwaliteitsmerk. Door hier langs te komen, voor het onderhoud van mijn motor, hoorde ik ook dat er mogelijk een overnemer gezocht werd. We hebben er dan eens over gesproken met Ann en Johan, en uiteindelijk zijn we tot een overeenkomst gekomen. Natuurlijk ben ik heel tevreden, want het is toch voor een stuk mijn passie voor motoren die mijn beroep geworden is.”

Dries stapt in dit nieuwe avontuur met zijn uit Zottegem afkomstige partner Liesbeth, die eerder in de Brugse regio voor verschillende bedrijven actief was in de sales- en marketingsector.

Elektrisch

“Zeker op korte termijn zal hier niet zoveel veranderen. BM Center blijft een officiële verdeler van BMW-motoren en scooters – ook elektrische. Daarnaast verkopen we ook tweedehands BMW-motoren en voeren we onderhoud en herstellingen uit, maar enkel voor het eigen merk”, zegt Liesbeth. “Wel nieuw is dat we nu sterk gaan inzetten op de verhuur van motoren, voor een dag, een weekendje of een week. Daar is best veel vraag naar. Sommige mensen rijden graag met de motor maar hebben er niet altijd veel tijd voor of zien op tegen het onderhoud. Dan is huren een interessant alternatief.”

“Ik vermeld graag ook ons ‘ride and test’-weekend, op 22 en 23 april. Geïnteresseerden kunnen dan verschillende motoren uittesten, telkens voor een half uurtje, en zo uitmaken welke motor het best aansluit bij de verwachtingen.”

https://www.bmcenter.be/ en https://www.facebook.com/bmcentermoto