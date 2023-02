Dries draagt boek op aan jeugdvriend Gregory (27) die vorig jaar overleed: “Ons laatste gesprek ging over verhalen schrijven”

Dries Gilliaert (32) uit Oudenburg draagt zijn laatste boek ‘Onzichtbaar Paar’ op aan zijn overleden vriend Gregory Dessin (27) uit Gistel. Gregory was monteur bij de VRT en kwam 15 februari 2022 onderweg naar het werk om het leven toen hij inreed op een file op de E40. “In mijn gedichten schrijf ik alsof ik tegen hem aan het praten ben. Dat heeft erg geholpen om mijn verdriet te verwerken.”

Een jaar geleden, op 15 februari 2022 kwam Gregory Dessin (27) uit Gistel om het leven in een auto-ongeluk op weg naar de VRT, waar hij als monteur voor het nieuws werkte. Door de laaghangende zon zag hij wellicht niet dat er een file was op de E40 rond werken ter hoogte van Aalter en reed hij in op een vrachtwagen. Gregory werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.

“Mathias, Gregory en ik waren altijd samen, mensen noemden ons soms de drie musketiers”

Voor Dries Gilliaert, een van zijn jeugdvrienden kwam het nieuws hard binnen. “We kenden elkaar ongeveer 12 jaar. We zaten in hetzelfde koor en zijn bevriend geraakt op reis met Mathias. We waren altijd met ons drie. Mensen noemden ons soms de drie musketiers. We konden samen grappen maken, maar ook onze serieuze zorgen delen. Nu heb ik nog altijd contact met Mathias en in gedachten is Gregory er voor ons nog steeds bij.”

Gedichten

Na het overlijden van Gregory besliste Dries om zijn boek ‘Onzichtbaar Paar’, dat uitkwam in 2022 aan hem op te dragen. “Het boek is een combinatie van verhalen en gedichten over psychische kwetsbaarheid. Ik heb zelf ASS, een vorm van autisme en met schrijven probeer ik dat te verwerken. Gregory wist ook dat ik aan het boek bezig was. Hij vertelde mij over zijn filmprojecten en ideeën voor een filmscenario en ik over mijn schrijven. Ons laatste gesprek ging daar ook over, toen hebben zelfs nog samen de slappe lach gehad.”

Maar toen Dries het nieuws hoorde van Gregory besliste hij om enkele aanpassingen te maken. “Ik heb wat gedichten uit het boek weggelaten en er enkele gedichten over Greg in verwerkt”, vertelt Dries. “De gedichten zijn rechtstreeks aan hem gericht alsof ik met hem aan het praten ben. Uiteindelijk ik met een ode het volledige boek aan hem opgedragen.”

Positieve reacties

De familie en vrienden vonden het een prachtig gebaar van Dries. “Ik heb contact gehad met zijn ouders en zijn zus. Ze waren er erg door ontroerd. Gregory is dagelijks bij ons in gedachten. Soms lijkt het nog zo onwerkelijk en voelt het alsof hij ieder moment door de deur kan komen wandelen. We proberen om het telkens een plaats te geven en veel herinneringen aan hem boven te halen.”

Wie het boek van Dries wil kopen, kan dat via deze link doen.

Yo bro

Zo begroette je mij

Je was in het bezit

van lieve gekruide speelsheid,

liet ons in de gekheidswaan

Yo bro

Zo begroette je mij

Je zorgde voor

de nodige onnozelheidspraatjes,

trok je grollende grapjas aan

Kon desondanks ook goed luisteren,

serieuze gesprekken aangaan

Yo bro

Zo begroette je je vrienden

Je was de grappende filmmaker,

waker

over je eigen

achternagaande dromen

Yo bro

Zo begroette je je vrienden

Je bewaarde toch ook

je oprechte coolheid

Bij jou waren we welgekomen

Yo bro

Zo begroette je mij

Je was de pleister

op het muskietennet

van de krokodillentranen

Yo bro

Zo begroette je mij

Je tilde ons op

met jouw zotzaligmakende kranen

Yo bro

Zo begroette je je vrienden

Je was een waaier

van optimistische voelsprieten

De held van je eigen geluk

Yo bro

Zo begroette je je vrienden

Je zorgde voor

de juiste swing,

drumde je eigenheidsbestaan

Het liefst monteerde je beelden

met muziek

Yo bro

Ik speelde in jouw kortfilm mee

We trokken samen naar de zee

Jij zorgde voor zomerse stranden

van je eigen belevenissen

Je bezat een zwak hart,

maar groot in omvang

van liefdesverspreiding

Vanaf nu

monteer je

de mooiste beelden

daarboven

Daar waar

meer dan een wolk

ons breed toelacht