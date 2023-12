Dries De Ceuninck (42) van La Vida wint publieksprijs Chef Locale: “Opsteker, want door ziekte bijna onze zaak verkocht”

Sinds deze week hangt er een nieuw bordje naast de deur van restaurant La Vida uit Aarsele. Chef Dries De Ceuninck won immers de publieksprijs van de wedstrijd Chef Locale, een hele prestatie naast de resem aan topchefs die ook hun kans waagden. “De prijs geeft ons een extra duwtje om door te gaan.”

Dries De Ceuninck baat samen met zijn echtgenote Monique van Helvert restaurant La Vida uit in Aarsele. Een echte familiezaak, want personeel is er niet. De maand november stond in het restaurant in het teken van pastinaak en daar zat de wedstrijd Chef Locale voor veel tussen.

Wist je al vroeg dat je kok wilde worden?

“Er zijn echt wel foto’s van toen ik 3 of 4 jaar oud was, waarop ik al in de potten sta te roeren. Aan moeders kant koken ze wel graag, maar niemand is er actief in de horeca. Eigenlijk wilde ik graag bakker worden, maar ik was toen allergisch aan bloem. Daarom ben ik uiteindelijk hotelschool gaan volgen. Dat kon pas vanaf het derde middelbaar, dus eerst heb ik twee jaar mijn broek gesleten in de afdeling hout aan het VTI in Tielt. Maar mijn ouders hebben me altijd gesteund in mijn keuze.”

Restaurant La Vida, dat klinkt Spaans, en dat is geen toeval.

“Mijn laatste jaar stage heb ik gelopen in Spanje. Wat een paar maanden zou duren, is uiteindelijk 13 jaar geworden. Ik heb er mijn vrouw ontmoet, we zijn getrouwd en hebben jarenlang in Spanje een restaurant gehad. La Vida is onze derde eigen zaak. De Spaanse keuken was vroeger heel klassiek, maar is tegenwoordig ook heel hip, trendy en gastronomisch.”

“In La Vida bieden we de Belgisch-Franse keuken met een knipoog naar Spanje door af en toe een Spaanse touch toe te voegen. Denk maar aan zout uit Ibiza, Spaans water en bier. We werken trouwens steeds met een maandmenu, waarin je keuze hebt tussen enkele gerechten.”

In november stond pastinaak centraal en daar heeft de wedstrijd Chef Locale veel mee te maken, niet?

“Chef Locale is een wedstrijd die voor de tweede keer werd georganiseerd in het Brugse Ommeland, door het Brugs Food Lab. Vorig jaar heb ik niet meegedaan, maar dit jaar wou ik dat wel heel graag. We waren uiteindelijk met 41 chefs en daar zaten ook echt wel grote topchefs tussen. Mijn vrouw stond er eerst niet zo achter, maar als het Brugse Ommeland iets organiseert, gaat dat gepaard met heel wat publiciteit en reclame. Ik ben er dus toch voor gegaan.”

“Vorig jaar stond pompoen centraal, deze keer was het de vergeten groente pastinaak die de hoofdrol kreeg. Onder het motto ‘van krop tot peen’ moesten we ook zo veel mogelijk aan no waste doen en dus alles van de pastinaak gebruiken. Het Brugs Food Lab staat ook voor zo weinig mogelijk verspilling en voedselverlies.”

“Met oudejaar zijn we dicht, we willen meer tijd maken voor familie”

“Daarnaast moesten we onze bereiding ook met zo lokaal mogelijke producten maken. Ik heb toen zitten zoeken waar ik pastinaak kon krijgen in de buurt en uiteindelijk heb ik iemand gevonden in Meulebeke die zelf pastinaken kweekt. Serveer daarbij een stukje struisvogel van Aarsele en lokaler kan het natuurlijk niet. Drink dan nog een wijntje van Wijngoed Kapelle bij het gerecht en we zijn er.”

“We werken bij La Vida trouwens steeds zo lokaal mogelijk en willen volgend jaar zelfs onze wijnkaart gaan uitbreiden met meer wijntjes van West-Vlaamse bodem. Er zijn echt véél goede lokale wijnen op de markt.”

Heb je lang moeten experimenteren en proberen?

“In principe ben ik iemand van last minute, maar voor deze wedstrijd heb ik een bordje gemaakt met vijf bereidingen en veel verschillende structuren. Daarvoor maakte ik de eerste keer 10 tot 15 verschillende structuren, waarna mijn vrouw en ik alles geproefd en geselecteerd hebben. We werkten uiteindelijk zelfs met een testpubliek om het gerecht helemaal perfect te maken.”

“De hele maand november heeft het gerecht op onze menukaart gezet, zodat de mensen een mooie recensie konden achterlaten en punten konden geven via de wedstrijdkaartjes. Uiteindelijk zijn we zo dan de publiekswinnaar geworden, wat voor ons een echte verrassing, maar ook een grote opsteker was. Mijn vrouw is vorig jaar erg ziek geweest, we hebben op het punt gestaan om onze zaak te verkopen. Maar onze positiviteit heeft ervoor gezorgd dat we toch willen doorzetten.”

“Zo’n overwinning is een extra duwtje om door te gaan, het betekent dat onze gasten tevreden zijn en dat we het goed doen. We zijn dan ook erg trots op deze erkenning. Mijn vrouw kon bij de prijsuitreiking haar tranen niet bedwingen.”

Straks zijn het weer eindejaarsfeesten. Ook in La Vida?

“We zijn nu nog even open, maar sluiten dan om ons helemaal voor te bereiden op kerstavond. Dan bieden we een traiteurafhaaldienst aan, maar met oudejaar zijn we dit jaar dicht. We hebben jarenlang gewerkt op de feestdagen, nu is het absoluut tijd geworden om wat meer tijd te maken voor familie.”

Info: restaurantlavida.be