Drieling van Kruiseke gehuldigd in stadhuis van Wervik voor 75ste verjaardag

De drieling Noël, Joël en Marie-Louise Verbeke uit Kruiseke werd zaterdag 75 jaar en dat is geen aprilgrap. Naar aanleiding van die bijzondere verjaardag op 1 april werden ze zondag met hun familie ontvangen in het stadhuis van Wervik. Het was bij momenten grappen en grollen in de raadszaal van het stadhuis.

Marie-Louise werkte in een wasserij. Joël was wever en werkte daarna in maatwerkbedrijf ‘t Veer in Menen. Noël was twintig jaar stadsarbeider. Vijf jaar geleden werd de drieling ook ontvangen in het stadhuis. Toen voor de eerste keer. “Jullie blinken nog evenveel als vijf jaar geleden”, liet schepen Geert Bossuyt (Vooruit) horen. “We hebben ons gewassen”, gekscheerde Noël. De toon was meteen gezet… “Dat we nog niet veel zijn veranderd, horen we regelmatig”, zegt Marie-Louise.

Gered door meisje

Corona hebben ze gelukkig overleefd. Joël kreeg wel corona. “Met een longontsteking werd ik een week opgenomen in het AZ Delta in Menen”, vertelt hij. “Binnen enkele weken volgt een nieuwe opname want dan krijg ik een nieuwe knie.”

“Ik kreeg ook al twee keer een pacemaker. Op 25 oktober 2009 op weg naar huis na een thuismatch van KSK Geluwe viel ik neer op straat en werd gelukkig aangetroffen door een meisje dat de hulpdiensten verwittigde. Ik ben haar eeuwig dankbaar. De cardioloog zei dat mijn pacemaker het niet had gedaan en dat dit bij één op de honderdduizenden voorkomt. Ik kroop door het oog van de naald.”

Joël woont in Geluwe en heeft twee kinderen, vijf kleinkinderen en één achterkleinkind. Noël bleef vrijgezel en woont in Kruiseke. Marie-Louise woont in Mesen en heeft twee kinderen, vijf kleinkinderen en één achterkleinkind. “Iedereen in Kruiseke kent Noël”, zegt schepen Geert Bossuyt. “Hij is overal aanwezig waar er in het dorp iets te doen is. Noël is een aangename kerel. Het is geestig om met hem een babbel te slaan. Joël is ook een topkerel en een dorpsfiguur. Zus Marie-Louise is een dame met pit. Een prachtige dame die het opneemt voor haar twee broers.”

Familiefeest

De jarige drieling kreeg van de stad een geschenk en mocht het Gulden Boek ondertekenen. Nadien volgde het familiefeest in de zaal Leiedale. “Elk jaar komen we samen voor een familiefeest”, zegt Marie-Louise. “Met onze familie bellen we veel naar elkaar, maar zien elkaar niet veel. Ergens te begrijpen want iedereen heeft zijn gezin, kinderen en kleinkinderen.”

De drieling hoopt over vijf jaar opnieuw in het stadhuis te gast te mogen zijn. “Maar is die vijf jaar sedert de vorige ontvangst voorbijgevlogen”, laat Marie-Louise zich ontvallen. “Het gaat met de gezondheid. Buiten wat klachten over artrose, zoals bij velen op onze leeftijd.” (EDB)