Drieling Tibo, Keano en Matteo viert achttiende verjaardag: “We slapen samen, gaan samen uit en keren samen naar huis”

Op 1 januari werd een bijzondere mijlpaal bereikt in Ingooigem: de drieling Tibo, Keano en Matteo vierde hun 18e verjaardag. Deze drie jongens, geboren op 1 januari 2007 als prematuren, zijn nu volop geïntegreerd in Yvegem. “We vullen onze dagen met school, sport, jeugdbeweging en vrienden”, aldus de drieling (18) waarvan Keano en Matteo een eeneiïge tweeling zijn.

Het drietal zit in de laatste graad interieur houtbewerking aan VTI Waregem. Hun vrije tijd besteden ze aan hun sportieve passie: voetbal. “Na de Groene Duivels sinds hun 6 jaar, zijn ze ondertussen doorgegroeid naar de U21 van Jong Anzegem”, vertelt Tibo, die volgens de andere twee steeds het voortouw neemt.

Altijd vrolijke boel

Ze zijn dicht bij elkaar, zowel letterlijk als figuurlijk. “We slapen samen, gaan samen uit en keren samen naar huis”, schetst Keano. “En wij zouden het direct opnieuw doen”, benadrukt mama Silvie. “Als gezin hebben we heel veel meegemaakt. Van de zware maanden in het ziekenhuis tot het moment waarop onze drie kinderen de Neonatale Intensive Care Unit verlieten.” Ze hadden niet verwacht dat hun gezin zo groot zou zijn, maar zijn dankbaar voor elk moment. “Het is altijd een vrolijke boel met drie jongens”, zegt Kurt. “We hebben ook nog onze dochter Lona, ook een brok energie van 2,5 jaar ouder. Ze is leidster in Chiro Wyvegem en het luisterend en raadgevend oor van haar broers.”

Tibo benadrukt dat het belangrijkste voor hen is dat ze elkaar altijd beschermen en steunen. Als het gaat om wie het ‘tofst’ is, is de keuze niet gemakkelijk. In de ogen van hun ouders zijn ze echter allemaal even bijzonder.