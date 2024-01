Driekoningenavond bij Ter Cuere

De heemkringen van Oostende en Bredene hebben op 6 januari naar aloude traditie Driekoningen gevierd. “Via een beurtrol komt de organisatie van de driekoningenavond elk jaar een andere heemkring toe. Dit jaar was ons eigenste Ter Cuere aan de beurt”, aldus voorzitter Annemie De Leyn.

De editie 2024 van de Driekoningenavond vond plaats in het Turkeyenhof, de vaste stek van Heemkring Ter Cuere. “VVF, de Vlaamse Vereniging Familiekunde, was deze editie eigenlijk aan de beurt als organisator, maar liet begin december weten niet langer te willen deelnemen aan dit evenement.” Volgende in de beurtrol was dus Heemkring Ter Cuere. “En zo mochten wij ons deze keer ontfermen over de driekoningenavond.”

Vier heemkringen maakten hun opwachting: Ter Cuere, de Plate, Stene en Zandvoorde. “We mochten 36 deelnemers verwelkomen. Ginette Bultinck, echtgenote van een bestuurslid uit Zandvoorde, vond de boon in haar stukje taart. Zij koos Niels Delbaere van de Plate als haar ‘koning voor één avond‘.”

Op de foto herken je het koningspaar Ginette Bultinck en Niels Delbaere met de voorzitters van de deelnemende heemkringen: Nadia Stubbe (de Plate), Marc Melis (waarnemend voorzitter voor Willy Depuydt), Filip Menu voor Stene, en Annemie De Leyn voor Ter Cuere. (MM/foto MM)