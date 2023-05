Driekart schenkt in totaal 2.500 euro aan drie waardevolle projecten

De 14de Comey Night van de vzw Diekart is een groot succes geworden. De sfeer zat er de hele avond goed in en er werd flink wat afgelachen. Traditioneel schenken de organisatoren een deel van de opbrengst van het evenement aan goede doelen. Dit keer wordt er in totaal 2.500 euro uitgedeeld aan drie projecten. Vooreerst gaat er 500 euro naar Uz Uzeke in Koekelare, een tweedehandswinkeltje dat zich voornamelijk richt tot kansarme gezinnen en dat gerund wordt door vrijwilligers. Ook de Torhoutse ontmoetingsruimte ’t Centrum in de Beerstraat ontvangt 500 euro. ‘t Centrum is een samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur, Tordale, 4Veld (Covias), De Ent en ‘t Groot Hersberge. Tot slot wordt er 1.500 euro geschonken aan de sociale kruidenier De Kommisje, eveneens in de Beerstraat. De Kommisje is een waardig alternatief voor de vroegere voedselbank. Op de foto delegaties van de gesteunde projecten en het Driekart-bestuur. (JS)