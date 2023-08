Driedaagse van Café ’t Centrum in Oostende werd slag in het water

Wind en regen hebben ervoor gezorgd dat de Driedaagse van café ’t Centrum in Oostende een slag in het water geworden is.

“Veel respect voor de trouwe bezoekers, de artiesten, en vooral de muzikanten van The Melody Makers, die weer en wind trotseerden om op te treden op het grote podium, dat opgesteld stond in de Korenbloemlaan”, zucht organisator Ringo Dejonghe.

Op vrijdag kon het indoor open dartstornooi, met 49 deelnemers, normaal doorgaan. Favoriet James Vanbesien, ook al winnaar van de Open Cup Armenonville, én vedette in Omag-City-Magazine Zomer 23, won de finale tegen Eddy Mols

Op zaterdag viel de regen met bakken uit de hemel en werd de geplande rommelmarkt én alle optredens afgelast.

Zondagmiddag schoven 85 deelnemers hun voeten onder de feesttafel in de feesttent. Tussen de regenvlagen door, en ondanks het WK wielrennen op tv, konden in de vooravond de optredens met enig succes doorgaan van Gino Fox & Heidi, Will Andis en de Melody Makers.