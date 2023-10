Driedaagse streekbeurs met Winkelsterren bij Vareno in Poperinge: “Elke deelnemer stelt zijn product voor in eigen keuken of badkamer”

Voor het tweede jaar op rij organiseert Vareno in Poperinge een eigen streekbeurs met niet-alledaagse producten in het kader van hun avondopening. In totaal kan je 16 producenten of winkeliers ontdekken tijdens de streekbeurs op woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 oktober.

“Na het succesverhaal in 2022 hebben we beslist om opnieuw een driedaags evenement in onze toonzaal te organiseren met andere West-Vlaamse ondernemers onder de insteek ‘Koop Lokaal, Winkelhier'”, zegt Valerie Debal van Vareno. “We stellen in de derde week van oktober de deuren van Vareno Keuken & Interieur Design open voor allerlei regionale handelaars om de bezoekers op éénzelfde locatie met hun producten of diensten te laten kennismaken. Bovendien nemen we ook deel aan de actie ‘Winkelsterren van je buurt’, een organisatie van ‘Ik Koop Lokaal’.”

Co-marketing

De streekbeurs vindt plaats op woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 oktober, telkens van 18 tot 21 uur. De locatie is de toonzaal van Vareno, Sappenleenstraat 5 in Poperinge. “Elke deelnemer zal er in zijn eigen hoekje (keuken of badkamer) zijn product voorstellen. De bedoeling is om elkaar en de eigen economie te steunen door een maximum aan plaatselijke mensen te bereiken op een budgetvriendelijke manier. Co-marketing is hiervoor de ideale manier. We delen onze contacten via sociale media en elkeen zijn klantenbestand”, zegt Valerie.

Sterke belevingsfactor

“Ook voor de bezoekers is de toegang gratis. Een unieke gelegenheid voor wie interesse heeft in minutieus maatwerk van keukens en interieurmeubelen, maar tegelijkertijd ook andere West-Vlaamse specialisten in hun vak wil leren kennen. In plaats van klassieke opendeurdagen wordt het een gezellig driedaags evenement met een sterke belevingsfactor. Aan elke ondernemer laten we de keuze hoe men de avond invult, maar concreet zal men doorheen de beurs deskundige uitleg krijgen, gratis aangeboden proevertjes, demonstraties, flyers of staaltjes… en zal men veel van de originele producten ook ter plaatse kunnen aankopen. Daarboven zullen er niet alleen leuke, lokale prijzen te winnen zijn, men wordt ook getrakteerd op muzikale optredens door leerlingen van de Academie.”

In totaal nemen 16 producenten of winkeliers deel:

*BiBaBoe-gifts, originele geschenken uit Boezinge

*Fou de Fleurs, zot van (droog)bloemen uit Poperinge

*Gostinho, (h)eerlijke smaken van Portugal uit Beselare

*Kleijo, creatieve keramiek uit Poperinge

*La-Thé, huisgebrande koffie en biologische thee uit Poperinge

*La Véri, kant-en-klaar aperitief Améro uit Vleteren

*Leroy Delicatessen, artisanale kroketten uit Zillebeke

*Lumizo by David Beerlandt, fotograaf uit Poperinge

*Oki Gin, handcrafted gin uit Ieper

*Olijfshop, passie voor Zuid-Franse producten uit Loker

*Revelatio, kookstudio en Thermomix verdeler uit Ieper

*Tende Vandenberghe, decoratiespeciaalzaak uit Poperinge

*Vandenberghe Verf, verf en muurbekleding uit Poperinge

*Upstream Studio, juwelen en ambachtelijke zeep uit Roesbrugge

*Wijngoed Choupette: Belgische witte wijn uit Westrozebeke

*Vareno: keukens en interieurmaatwerk uit Poperinge