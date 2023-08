Driedaagse Aarthurfeesten tot in wijde omstreken bekend: “Rommelmarkt nu nog groter”

De Rodenbachwijk maakt zich op voor een driedaags feestweekend van vrijdag 4 tot zondag 6 augustus. De Aarthurfeesten zijn inmiddels tot in de wijde omstreken gekend vanwege hun rommelmarkt die 30.000 tot 35.000 toeschouwers lokt. De grootste rommelmarkt van Vlaanderen zal dit jaar zelfs nog wat groter zijn met een recordaantal standhouders.

De driedaagse Aarthurfeesten zijn al sinds jaar en dag opgebouwd volgens een vast stramien. Op vrijdagavond wordt er gekaart, zaterdag is er een eetfestijn en het hoogtepunt volgt steeds op zondag met een gigantische rommelmarkt. “Toch zijn er dit jaar wat nieuwigheden ingepland”, vertelt voorzitter Frederik Sap. “Op vrijdag kiezen we er niet enkel voor om te kaarten maar is er ook de mogelijkheid om tegen elkaar darts te spelen. We merken op dat die sport enorm aan populariteit heeft gewonnen en zo hopen we ook om de jeugd tot in onze feesttent te krijgen.”

Corhole

Op zaterdag staat er een primeur gepland. 32 deelnemers zullen dan uitmaken wie zich tot eerste Belgisch kampioen ‘cornhole’ mag kronen. “Cornhole wordt de nieuwe zomersport bij uitstek en we zijn fier dat we het eerste Belgische kampioenschap mogen organiseren.” Cornhole is een gazonspel waarin spelers om de beurt zakjes op een bord proberen te gooien. “De inschrijvingen zijn inmiddels volzet al is er wel nog plaats in de jeugdreeksen. Sowieso is het de bedoeling om na het BK met een eigen club te starten. In de namiddag wordt er gestart met de groepswedstrijden, de halve finales en de finale worden in de tent gespeeld tijdens het eetfestijn. Er zal dus heel wat volk aanwezig zijn tijdens de ontknoping.”

Topdag

De absolute topdag van de driedaagse is op zondag. Jaarlijks trekken 30.000 tot 35.000 bezoekers naar de Rodenbachwijk om er een koopje te doen en hun aantal lijkt jaarlijks te groeien. Guido Gerinckx is de man die zich volledig bezighoudt met de organisatie van dit huzarenstukje: “Zoals elk jaar zijn de standen weer volledig uitverkocht. Nieuw is dat we er dit jaar voor gezorgd hebben dat de straten van het volledige parcours compleet met elkaar verbonden zijn. Het gevolg is dat we hierdoor nog iets groter zijn geworden, dan spreken we over bijna 1.100 standen. We kunnen dus met trots stellen dat dit onze grootste editie ooit wordt.”

De Aarthurfeesten vinden plaats op het grasplein op het einde van de Kerelstraat. Voor de rommelmarkt is er parkeergelegenheid voorzien in de Roeselarestraat en de Grote Noordstraat.