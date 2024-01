Drie zussen organiseren benefiet voor kleine Lio

De zeven maanden jonge Lio, het zoontje van Kenneth De Cuyper (34) en Lisa Vermandere (31) uit Aartrijke, lijdt aan aneurysma, een levensbedreigende aandoening. De behandeling ervan is peperduur en dus organiseren de drie zussen Onderdonck een benefietnamiddag voor de baby.

Een aneurysma is een verwijding van een slagader, die daardoor kan scheuren en tot een dodelijke bloeding leiden. Lio, geboren op 24 mei, werd al viermaal geopereerd en medio januari heeft er opnieuw een zware operatie plaats. De kosten lopen hoog op en bijgevolg kunnen Lio’s ouders alle steun goed gebruiken.

De zussen Onderdonck, van wie er twee in Torhout wonen, zijn bevriend met Pascal De Cuyper en zijn vrouw Vera Vanhoek uit Oostkamp, de opa en oma van Lio. Ze besloten een benefiet voor het kindje te organiseren en die heeft plaats op zondag 14 januari vanaf 13.30 uur in zaal T’oost aan de Neckarstraat in Torhout. Die gezellige zaal is eigendom van Tordale en bevindt zich vlakbij het kruispunt van de Groenhove- met de Ruddervoordestraat.

Bingo en charmezanger

De zussen Onderdonck zijn Brigitte (60) uit de Rozenstraat, Nancy (53) uit de Ruddervoordestraat en Tania (52), die ooit een tijdje in de Putstraat heeft gewoond, maar nu haar thuis heeft in de Zuidmolenstraat in Roeselare.

“We hebben opa Pascal en oma Vera leren kennen in het Kruimelcafé in Oostkamp, waar Nancy en ik elke dinsdagavond gaan eten”, vertelt Brigitte. “Zo hoorden we over de gezondheidsproblemen van Lio en besloten met een benefiet uit te pakken. Ik ben vrijwilliger bij Tordale en kon zaal T’oost vlot boeken. Ik doe samen met Nancy ook vrijwilligerswerk in Welzijnsschakel De Klapdeur. Voorts gaat we af en toe langs in ‘t Centrum aan de Beerstraat.”

De toegang tot de benefiet van zondag 14 januari is gratis. Om 14 uur starten twee ronden bingo met mooie prijzen. Daarna komt charmezanger Ricky Bay gratis optreden. Vervolgens hebben er weer twee ronden bingo plaats.

“We serveren drank, net als croque-monsieurs, pannenkoeken, hotdogs en taart”, zegt Nancy. “Er is ook een tombola altijd prijs. We hopen op een grote opkomst en een mooie opbrengst.”

Zus Tania is kandidaat-prinses carnaval van België bij de senioren en zal alvast heel wat carnavalisten naar de benefiet meebrengen. Opa Pascal en oma Vera zullen eveneens present zijn.