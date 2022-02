Drie Zedelgemse koppels zeggen ‘ja’ op 22/02/2022

De datum van vandaag heet een palindroom: de cijfers laten zich achterstevoren lezen. Ook deze speciale datum doet het klassiek goed om voor de wet te huwen. In Zedelgem maakten drie stralende echtparen van de gelegenheid gebruik.

Niet weinig koppels plannen een zonnige lente- of zomerdag om te huwen. Wie voor een meer koude voorjaarsdag als 22/02/2022 kiest, zal zijn huwelijksdatum makkelijk blijven onthouden. De vier eerste cijfers zijn immers het spiegelbeeld van de vier laatste. Zo krijgt een grote dag een extra symboliek. Sommige koppels komen pas laat op het idee om de “juiste” dag te prikken.

Eén van die jonggehuwden die 22/02/2022 vrij laat uitkozen, zijn Shana Corveleyn (26) en Viktor Coppejans (25) uit Aartrijke. Pas zowat een maand geleden viel het hen bij een zonsondergang tijdens hun skireis naar Italië in. “De aanvraag om te huwen moet bij de dienst burgerzaken van Zedelgem minstens twee weken vóór de huwelijksdag gebeuren. Het was dus even lichte paniek. De ceremoniekledij haalden we vorige week op, de ringen net op tijd gisteren”, vertelt Shana opgelucht. Viktor groeide op in Gent, Shana in Oudenburg. In Aartrijke volgt deze zomer een groter familiefeest.

Vier getuigen onder wie Shana’s zus bezegelden de huwelijksakte. Op een schijnbaar doordeweekse dinsdag applaudisseerden een twintigtal familieleden en vrienden in de raadzaal. Burgemeester Annick Vermeulen reikte de ringen aan, en verklaarde Viktor en Shana officieel gehuwd. “In Zedelgem zijn vrijdag en zaterdag, en ook woensdagmiddag, de dagen waarop we wettelijke huwelijken voltrekken. Deze dag heeft het schepencollege uitzonderlijk goedgekeurd, om wie de wens van koppels tegemoet te komen.” Op naar 23/02/2023.