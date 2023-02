Drie winnaars van het burgerbudget bekendgemaakt: “Er werd massaal gestemd op de vijf initiatieven”

De tweede editie van het burgerbudget is een succes geworden. Er werden vijf initiatieven ingediend en finaal kunnen volgende drie voorstellen gerealiseerd worden: een klimcombinatie, een ontmoetingsplaats voor jong en oud en een hondenlosloopweide.

In september 2022 lanceerde het lokaal bestuur van Ichtegem de tweede projectoproep voor het burgerbudget. Projecten, ideeën en initiatieven met een algemeen belang kunnen zo tot 5.000 euro ontvangen. Op donderdag 2 februari werden de winnaars van deze tweede editie bekendgemaakt. “Na de lancering in 2021 is ons burgerbudget ondertussen goed gekend bij de bevolking”, stelt schepen van Participatie Geert Vandaele. “Dit jaar waren er opnieuw vijf leuke, vernieuwende initiatieven. Via het platform www.ichtegeminspireert.be en via een papieren stemformulier kon er van 16 december 2022 tot en met 15 januari 2023 gestemd worden. En dat gebeurde ook massaal, want naast 396 digitale stemmen kregen we ook nog eens 316 stemmen binnen op papier.”

“We zijn ontzettend blij dat het burgerbudget zo leeft onder de inwoners en dat we dit jaar opnieuw drie projecten kunnen realiseren, van onze bevolking voor onze bevolking”, aldus schepen Vandaele. Na controle van alle stemmen, kunnen drie winnende projecten uitgevoerd worden.

Klimcombinatie

Een klimcombinatie voor jong en oud, voorgesteld door door Noel Desender uit de Aartrijkestraat in Eernegem, kreeg 239 stemmen. “Ik wil sporters op het sportcentrum van Eernegem de mogelijkheid bieden om, naast hun benen, ook hun buik, schouder en armspieren te trainen. Kinderen kunnen zo kennismaken met verschillende technieken zoals touwklimmen, apengang, monkeybars…”, licht Noël toe.

Het tweede project is een ontmoetingsplaats voor jong en oud voor woon-zorgcentrum Sint-Anna, een voorstel dat werd ingediend door Emmy Simaey en 228 stemmen kreeg. “Het is de droom van woon-zorgcentrum Sint-Anna om op het grasplein aan de achterzijde een ontmoetingsplaats voor jong en oud te kunnen creëren. Dit door er een parkje met dieren te kunnen plaatsen in combinatie met een speeltuin. Zou het niet leuk zijn als onze bewoners kunnen genieten van spelende kinderen en samen naar dieren kunnen kijken? En als schoolgaande kinderen nog even hun energie kwijt kunnen en ondertussen naar verhalen van ouderen kunnen luisteren?”, stelt Emmy.

Hondenlosloopweide

Tot slot kan ook de hondenlosloopweide in Ichtegem gerealiseerd worden. Het voorstel van Kimberly Baert uit Ichtegem kreeg 116 stemmen. “Je kan overal wandelen langs straten en mooie paden, maar elke hond groot of klein wil zich ook even vrij en speels kunnen voelen en kunnen rennen en spelen met soortgenoten. Een hondenlosloopweide brengt mensen samen!”