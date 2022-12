Drie wijzen komen naar De Klijte

De drie wijzen uit het Verre Oosten komen op 6 vrijdag januari naar Heuvelland en kiezen met De Klijte het op één na kleinste dorp van Heuvelland. De Gezinsbond De Klijte-Loker organiseert er voor het eerst een driekoningentocht. “We mikken zowel op gezinnen met kinderen als op gezinnen zonder kinderen,” aldus Karlien Dezeure. De tocht start om 17.30u aan het dorpscentrum de Fontein en is buggyproof.

Gezinsbond De Klijte-Loker werd begin 2022 nieuw leven in geblazen met als eerste activiteit van het nieuwe bestuur de paasactiviteit in april. “In september was onze spelnamiddag. Allebei deze activiteiten organiseren we opnieuw volgend jaar,” vertelt de voorzitster. “Maar eerst focussen we op onze eerste driekoningentocht. Het parcours is ongeveer 3km maar we willen die nog wat geheimhouden, we kunnen wel vertellen dat onderweg warme drank wordt aangeboden bij een kleine tussenstop. Hierna wandelen we door naar OC de Fontein waar we aan iedereen een klein 3 koningencakeje aanbieden. Wie de boon vindt in het gebakje krijgt een extra verrassing. Kindjes die verkleed komen als 1 van de 3 koningen krijgen nog iets kleins die tijdens de wandeling van pas komt.” (MDN)

Inschrijven vooraf aan 1 euro per gezinslid. Gezinsbondleden krijgen dit teruggestort op hun spaarkaart.

