Drie werknemers op pensioen in Het Beverbos

Gemeentelijke basisschool Het Beverbos in Lichterbelde zette drie werknemers in de bloemetjes voor hun pensioen. Francine Terryn (64), Patricia Backers (61) en Patrick Vermeulen (62) kregen van de kinderen van het Beverbos knutselwerken en extra knuffels.

Francine Terryn werkte 23 jaar in de refter van de school. Patricia Backers die er de laatste 4,5 jaar werkte, stond in voor het onderhoud en middagtoezicht. Francine was ook heel dikwijls aanwezig om te helpen bij andere schoolactiviteiten. Patrick Vermeulen kwam bij de school in dienst in 1983 als klusjesman. Patrick staat nog elke ochtend klaar om de kinderen te helpen oversteken in de Statiestraat, als vrijwilliger. (JW/foto Kurt)