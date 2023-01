Drie verenigingen officieel erkend als Brugse dierenwelzijnsverenigingen

Drie organisaties zijn woensdagavond op het stadhuis officieel erkend als Brugse dierenwelzijnsverenigingen. Schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis overhandigde hen daarvan het label. Daarnaast werden ook drie vaste partners van de stad officieel erkend.

“Om dierenorganisaties beter te ondersteunen, hebben we in oktober 2022 een stedelijk reglement opgemaakt voor de erkenning en de subsidiëring van onze Brugse dierenwelzijnsverenigingen. Alle organisaties die zich vandaag inzetten voor het dierenwelzijn in Brugge kunnen een aanvraag indienen om te kijken of zij in aanmerking komen”, zegt schepen Goderis.

Drie organisaties deden een aanvraag en werden erkend. Het gaat om de vzw Poespartoe, de vzw Kat Zoekt Thuis en de vzw SOS Reptiel. “Die laatste is niet gehuisvest in Brugge, maar vangt wel dieren op vanuit onze stad”, aldus de schepen.

Daarnaast werden ook drie structurele partners erkend. Het gaat om Het Blauwe Kruis Brugge, de vzw Beestjes in Nesten en de Brugse dierenpolitie.

Speciale genodigde

Een speciale genodigde was hoofdinspecteur Henri Schipper, coördinator dierenwelzijn bij de politie-eenheid Rotterdam. Henri Schipper en Bart Saelens van de Brugse dierenpolitie bleken oude bekenden te zijn en wisselden in het verleden al heel wat tips uit.

“De Nederlandse collega’s staan, zeker op gebied van dierenpolitie, ver vooruit”, aldus Saelens, die hoopt dat zijn team in de toekomst kan worden uitgebreid. (CGRA)