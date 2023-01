Drie topchefs uit Knokke-Heist schenken 1.500 euro aan de Kleine Dennen

De chefs van drie toprestaurants in Knokke-Heist, Sel Gris, Caillou en Il Trionfo schenken 1.500 euro aan de Kleine Dennen. De Kleine Dennen is een afdeling van VZW De Patio en biedt verblijf, kamertraining en contextbegeleiding aan voor maximum achttien jongeren. De doelgroep zijn meisjes en jongens vanaf de geboorte tot aan achttien jaar die omwille van een verontrustende situatie tijdelijk of langdurig niet meer thuis kunnen verblijven. Opmerkelijk, de drie chefs lieten hun kinderen de cheque overhandigen.

“Ongeveer een jaar geleden kwam vanuit het team educatie van het Cultuurhuis Knokke-Heist het idee om een masterclass kookworkshop te organiseren, dit voor en door onze eigen inwoners, in de keuken van de chef”, aldus eerste schepen Kris Demeyere. “Drie chefs waren al snel enthousiast om mee te werken aan dit nieuwe concept namelijk Frederik Deceuninck (Sel Gris), Gusti Pungitore (Il Trionfo) en Sander Van de Walle (Caillou). Er werden drie culinaire masterclasses georganiseerd die in enkele uurtjes waren uitverkocht. In september werden de eerste schortjes en receptjes uitgedeeld in restaurant Sel Gris, gevolgd door restaurant Caillou met zijn verfijnde culinaire keuken in november & in december bij restaurant Il Trionfo met pure Italiaanse gastronomie. Het werden drie succesvolle kookworkshops die letterlijk en figuurlijk werden gesmaakt door de cursisten.”

“Uit eigen initiatief hebben de chefs beslist om een groot deel van de opbrengst, namelijk 1.500 euro te schenken aan de Kleine Dennen, een goed doel binnen onze gemeente. Kleine Dennen werkt vanuit de hulpvraag van de jongeren en zijn/haar context om maximale ontwikkelingskansen te bereiken en de context te ondersteunen in het opvoedingsproces van de jongere. Deze doelstelling ligt de chefs nauw aan het hart, de toekomst van de kinderen staat voorop. Daarom kiezen de chefs ervoor om niet zelf, maar wel hun kinderen

de cheque te laten overhandigen. Van kinderen voor kinderen, een symbolisch gebaar!” (DM)