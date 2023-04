Drie studentes ZoWe verpleegkunde ruim twee maanden op stage in Gambia: “Ook veel levenswijsheid opgedaan”

Studenten die voor enkele maanden in het buitenland studeren, zijn al lang geen uitzondering meer. Door het Erasmusprogramma is de uitwisseling tussen Europese studenten immers al vele jaren ingeburgerd. Drie jonge dames uit de regio die een graduaatsopleiding aan ZoWe Verpleegkunde volgen en acht weken stage lopen in een ziekenhuis in Gambia is echter niet alledaags.

Sinds dinsdag zijn Alessia Deschacht (20) uit Damme, Noa-Lynn Lins (22) uit Zedelgem en Zoë De Letter (22) uit Eeklo weer thuis. Het was voor alle drie een ongelooflijke ervaring. “Je wordt niet zomaar geselecteerd voor deze stage”, opent Noa-Lynn. “Geïnteresseerden moeten een motivatiebrief schrijven, waarna je na een eerste selectie uitgenodigd wordt voor een gesprek. Docenten bekijken heel nauwgezet of je wel geschikt bent voor de stage en waarom je ervoor kiest.

Er worden ook enkele situaties, waarmee je mogelijks geconfronteerd kan worden, voorgelegd en besproken. Nadat we geselecteerd werden, kregen we educatie over de Gambiaanse cultuur en uiteraard ook praktische info over het kostenplaatje en tal van andere zaken die nuttig en noodzakelijk zijn om een stage in Gambia vlot te laten verlopen.”

Aanpassen

“Tijdens onze stage in het Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul kregen we enorm veel kansen om bij te leren, maar het was toch even aanpassen”, vult Noa-Lynn verder aan. “Het was wennen aan een andere cultuur en de werking op de afdeling waar we terechtkwamen. We werden heel dikwijls geconfronteerd met situaties die hier in België anders aangepakt zouden worden. Het duurde toch wel een tweetal weken vooraleer we goed wisten hoe we met bepaalde situaties moesten omspringen.”

Verantwoord

“We mochten vaak assisteren aan de operatietafel van een chirurg en wondzorg uitvoeren, waarbij we vooral leerden om steriel te werken. We verzorgden ook baby’s die amper een hand groot waren. We grepen alle opportuniteiten en kansen aan om bij te leren. Uiteraard enkel als dit verantwoord was, want we kregen af en toe ook eens de vraag om handelingen uit te voeren die niet binnen onze opleiding vallen.

“We grepen alle kansen aan om bij te leren”

Eén van onze opdrachten was ook om voorlichting te geven op een middelbare school. Dit werd enorm gewaardeerd door de leerkrachten en studenten, die ons achteraf overrompelden met hun vragen”, aldus de Zedelgemse studente verpleegkunde.

Heel dankbaar

“We zijn alle drie heel dankbaar dat we deze stage mochten meemaken. We hebben enorm veel geleerd en ook heel wat levenswijsheid opgedaan. Het is een enorme verrijking als je meer dan twee maanden ondergedompeld wordt in een totaal andere cultuur. Dat we af en toe ook de kans kregen om als toerist door dit mooie land te reizen, was uiteraard heel mooi meegenomen”, besluit Zoë De Letter tevreden.