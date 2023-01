Drie Ster-telefonisten winnen Het Zorgend Hart: “Je voelt mensen openbloeien”

De tweejaarlijkse prijs Het Zorgend Hart voor 2022 gaat naar een trio. De Gemeentelijke Ouderenadviesraad (GOAR) van Ruiselede koos uit een dertigtal nominaties uiteindelijk voor Ster-telefonisten Georges Maeghe, Anne-Marie Van Caneghem en Hermin Lema.

Vanuit het Sociaal Huis bellen deze sociaal bewogen vrijwilligers elke vrijdagvoormiddag mensen op voor een hartverwarmende babbel en een luisterend oor. Ze doen dat om het sociaal isolement te doorbreken, om alleenstaanden een hart onder de riem te steken en om de eigenwaarde en het goed gevoel van de respondenten te verbeteren. “De coronajaren hakten er zwaar in. Voor velen was de eenzaamheid toen extra hard om te dragen.”

Kerkhofbezoek

“We verzamelden de voorbije zeven jaar 167 namen in ons bestand. Het is niet evident om dat accuraat te houden, onder andere door de privacywetgeving. We volgen het dorpsleven op de voet en brengen regelmatig een bezoekje aan het kerkhof. Af en toe ontmoeten we mensen die ons namen doorspelen van vrienden of buren die nood hebben aan een extra contact. Van elk gesprek noteren we een korte samenvatting, zodat we alle drie op de hoogte blijven en bij een volgend telefoontje weten waar we moeten op letten.” De drie verdelen het werk intern. Herman heeft zijn roots in Ruiselede en kent de mensen, hun geschiedenis en familiebanden vaak goed. Die voorkennis is waardevol voor een eerste gesprek. Deze taak is niet voor iedereen weggelegd. “We leggen altijd goed uit wie we zijn en wat ons doel is. Daarnaast is het cruciaal empathisch te zijn, warm te communiceren en actief te luisteren. Anders creëer je geen wederzijds vertrouwen.”

Praktische hulp

We luisteren zowel naar dagelijkse anekdotes, de familieverhalen en de praktische problemen. Als we weten dat iemand een operatie onderging, vragen we daar in ons volgend gesprek naar: gaat het beter nu, verloopt de revalidatie zoals het hoort, kent u het aanbod van zorginstanties die u kunnen bijstaan in deze omstandigheden? Soms helpen we bij praktische problemen. Iemand wachtte bijvoorbeeld al heel lang op een bad. We vroegen het na bij het OCMW en al vlug was het probleem opgelost.” Dat veel mensen deugd hebben van de babbels, blijkt uit hun reacties. “We voelen elke keer opnieuw hoe blij de mensen zijn. Ze bloeien open, vertellen honderduit en luchten hun hart. De dankbaarheid die we terugkrijgen, raakt ons vaak diep.”

Kom eens af

We bouwen een amicale band op en worden vertrouwenspersonen met wie de respondenten hun zorgen en beslommeringen, maar ook hun leuke ervaringen delen. Velen nodigen ons ook uit: ‘Kom maar eens af! Altijd welkom’. Eén van de ontroerendste reacties kwam van een man die ons toevertrouwde dat hij altijd stottert, maar met ons zonder haperen kon praten. Het doet deugd om te kunnen zorgen voor de medemens die meer geïsoleerd door het leven stapt”, besluiten ze. (RV)