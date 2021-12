Drie speelzones aangepakt in Rumbeke met een pak extra speelplezier als resultaat

Binnenkort zal Rumbeke maar liefst drie nieuwe speelzones rijker zijn. Een terrein in de Koestraat werd uitgebreid, aan de Regenbeek werd een nieuwe speelbrug voorzien en het speelplein in de Pastoor Slossestraat is een volledige renovatie aan het ondergaan. Stad Roeselare levert deze inspanningen met als doel meer recreatieve zones op wandelafstand te voorzien.

Stad Roeselare streeft ernaar om de publieke speelruimtes uit te breiden, deze bestaande speelterreinen en speeltoestellen ook optimaal te onderhouden én nieuwe recreatieve ruimtes aan te leggen. Het doel is namelijk om ervoor te zorgen dat er zich voor het merendeel (75%) van de kinderen in Roeselare een recreatieve ruimte op wandelafstand (minder dan 400 meter) bevindt. Daarom levert de Stad nu ook extra inspanningen: concreet zullen er drie speelzones in Rumbeke aangepakt worden.

Ten eerste is er in de Koestraat, ter hoogte van de lokalen van de Scouts en de Chiro, onlangs een nieuw speelpleintje bijgekomen. Aangezien de bestaande veerwipjes op het einde van hun levensduur waren gekomen, werden deze weggenomen en in plaats daarvan werd geïnvesteerd in volwaardige nieuwe speeltoestellen. Een junglewagen, waarop de kinderen kunnen klimmen en hun fantasie de vrij loop kunnen laten gaan, twee nieuwe veerwipjes en een glijbaan beloven heel wat speelplezier voor zowel de allerkleinsten alsook de iets grotere kinderen, die van wat meer uitdaging houden.

Nieuwe speelbrug

Vervolgens werd er, aan de Regenbeek, ook in de Koestraat, een nieuwe speelbrug geplaatst. Uit veiligheidsoverwegingen werd de oude brug een eindje geleden weggenomen. Dankzij deze nieuwe brug kunnen kinderen op een speelse manier de Regenbeek oversteken. Het speelse en natuurlijke ontwerp zorgt ervoor dat de brug volledig past in de omgeving en tegelijkertijd aantrekkelijk is voor kinderen. Aangezien de zijwanden volledig afgesloten zijn, is de brug ook voor de allerkleinsten veilig. Uiteraard kunnen ook wandelaars van de brug gebruik maken om de beek over te steken.

Tot slot zal het speelplein in de Pastoor Slossestraat een grondige renovatie ondergaan. Enkele weken geleden werd de grote verharde zone al vervangen door een grasveld. Tegen volgende zomer zal het nieuwe grasveld bespeelbaar zijn. Daarnaast worden ook nog twee nieuwe voetbaldoelen voorzien. Tijdens participatiemomenten met de verschillende jeugdverenigingen werd nagegaan welke speelimpulsen het best aansluiten bij hun wensen en noden. Bovendien werd er ook rekening gehouden met de gebruikers van het Parochiaal Centrum Den Hazelt, waardoor er speelelementen voor alle leeftijden zullen terug te vinden zijn. Na de renovatie zullen zowel de gebruikers van Den Hazelt, de jeugdverenigingen én de buurtbewoners volop kunnen spelen op het plein.