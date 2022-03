Drie Roeselaarse oud-KSA’ers stellen voedselpakketten samen om oorlogsvluchtelingen te helpen

Johannes Verbrugge, Bram Maveau en Tom Wybo, alle drie afkomstig uit Roeselare met een gezamenlijk verleden bij KSA Wytewa, willen voedselpakketten maken om die ze dan zo snel mogelijk uit te delen aan de grens tussen Polen en Oekraïne. Daarom besloten ze om hun humanitaire actie ‘Food for Oekraïne’ op poten te zetten. “De grens was tot vorige week nog een grens tussen twee landen. Momenteel is het de grens tussen oorlog en vrede”.

Gezien de huidige situatie in Oekraïne, vond het trio het vanzelfsprekend om hun steentje bij te dragen. Hiervoor willen ze compacte voedselpakketten samenstellen en deze dan persoonlijk uitdelen aan de grensovergangen tussen Polen en Oekraïne. Zo hopen ze toch het leed van verschillende mensen en gezinnen waar vaak de echtgenoot of zoon opgeroepen werd om te gaan strijden, toch wat te verzachten.

Daarom vragen ze aan iedereen die kan, om hen te steunen en een bestelling te plaatsen.

Bestellen

Johannes, Bram en Tom stelden in samenwerking met leverancier Horeca Totaal een lijstje samen met producten die ze in hun pakket willen stoppen. Flesjes water, melk, oplossoep, bekers, noedels, koeken, koffie, thee, suiker, toiletpapier, babyvoeding, pampers, maanderbanden, etc. komen allemaal van pas.

Alle bestellingen zullen worden gebundeld en doorgespeeld naar de groothandel, die het hun dan zal bezorgen.

Bestellen kan tot woensdag 16 maart.

“De tijd dringt, daarom willen we de pakketten zo snel mogelijk samenstellen en versturen. Dit voor alle bevoorradingswegen en dus de toegang tot de vluchtelingen afgesneden zijn.”

Wil je zelf een bestelling plaatsen? Vul het onderstaande formulier in en mail het voor 16 maart naar food.for.oekraine@outlook.com en schrijf het bijhorende totaalbedrag over op rekeningnummer BE18 7350 5978 8865 met vermelding ‘Food For Oekraïne + uw (bedrijfs)naam’.