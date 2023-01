Drie prijzen op Ardooise nieuwjaarsreceptie

Op zondag 8 januari trakteert de gemeente Ardooie alle inwoners op een drink ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Twee openvolgende jaren kon dit initiatief door corona niet plaatsvinden.

Ter gelegenheid van deze receptie op het pleintje voor het Hofland wordt de tapkraan opgewarmd. Volgens Tobias Callewaert van de gemeentelijke culturele dienst wordt er dit jaar geen muzikale act voorzien. “De mensen komen hier niet om een optreden mee te maken. Ze willen gezellig bij elkaar zijn om er elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Daarom beperken wij het randgebeuren tot een speelhoek voor de kinderen.”

Voorts is het uitkijken naar de nieuwjaarsbrief van de burgemeester. Hij zal het hebben over de voornaamste activiteiten in het afgelopen jaar en blikt vooruit op de plannen van het gemeentebestuur in 2023.

Gemeentelijke prijzen

Ter gelegenheid van deze nieuwjaardrink is het uitkijken nar de winnaars van drie gemeentelijke prijzen. De oudste prijs is de persprijs die bestaat sinds 1977 en wordt uitgereikt aan iemand of een vereniging die Ardooie in de kijker zette. De gemeentelijke sportraad kiest een opvallende sportfiguur of vereniging. De culturele raad doet dit op zijn beurt op het vlak van cultuur. Tijdens de laatste drink werd ook een landbouwprijs uitgereikt. Het was de bedoeling dat dit alternerend zou gebeuren met een middenstandspijs. Maar dit jaar staat dit niet op het programma.

Slechts één inwoner slaagde er om de drie prijzen op zijn naam te schrijven en dit is Donald Debel. Als tienvoudig kampioen van België in het snelwandelen kreeg hij zelfs tweemaal de sportprijs. Als bellenman met internationale optredens kreeg hij de persprijs, de cultuurprijs kreeg hij als waardering voor zijn inzet op het vlak van de cultuur. Donald krijgt elk jaar een prominente rol op de nieuwjaardrink. In zijn gekende stijl mag bij het evenement openen. Het is uitkijken wat er dit jaar in zijn nieuwjaarsbrief staat. (JM)