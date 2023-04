Drie Poperingse gebouwen niet langer beschermd erfgoed: “Erfgoedwaarde volledig verdwenen of sterk gedaald”

Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zette de voorbije jaren in op een evaluatie van het volledige bestand beschermd erfgoed. Dit jaar verliezen 126 sites gedeeltelijk of volledige hun bescherming. Zo ook drie monumenten in Poperinge.

Meer dan 14.000 beschermde gebouwen werden onder de loep genomen. Hierbij werd gezocht naar de sites die overduidelijk niet meer aan de huidige criteria voor bescherming voldoen. In 2022 leverde dit al 26 opheffingen van beschermingen op. Nu volgt een tweede reeks van 126 gedeeltelijke en volledige opheffingen. “Ik wil tot een sterker en meer coherent beschermd bestand komen, zodat een bescherming door de burger als vanzelfsprekend wordt ervaren en eigenaars meer rechtszekerheid hebben. Zo zorgen we ervoor dat onze monumenten in heel Vlaanderen en ver daarbuiten mogen gezien worden”, zegt minister Matthias Diependaele.

Het beschermd bestand van landschappen, monumenten en stads- of dorpsgezichten is sinds de jaren 1930 gestaag gegroeid, maar het beschermingsbeleid in Vlaanderen is niet altijd even consequent doorgevoerd. Met de evaluatie van het beschermde bestand wil minister Diependaele komen tot een weloverwogen, representatieve en evenwichtige staalkaart van het onroerend erfgoed die getuigt van het leven in Vlaanderen.

Snelle screening

In december 2022 werkte het agentschap Onroerend Erfgoed de snelle screening van het beschermde bestand af en bleken 126 beschermde objecten niet meer aan de hedendaagse selectiecriteria voor bescherming te voldoen. Het betreft 23 gedeeltelijke opheffingen en 103 volledige opheffingen. Voor acht objecten gaat de opheffing van de bestaande bescherming gepaard met een (gedeeltelijke) nieuwe bescherming, onder een ander statuut of met een andere afbakening. De 126 objecten omvatten 68 monumenten, 46 stads- of dorpsgezichten en 12 cultuurhistorische landschappen. “In de loop van 2023-2024 starten we de opheffingen op. De procedure zal ongeveer een jaar in beslag nemen. De eigenaars hebben in deze procedure ook de mogelijkheid om bezwaar in te dienen, deze zaken zullen deel uitmaken van mijn definitieve beslissing”, aldus minister Diependaele.

Ook in de Hoppestad verliezen drie gebouwen hun bescherming: de neoclassicistische stadswoning in de Ieperstraat 45A en 45B en twee dorpswoningen op de Kleine Markt 3-4 in Watou. Ook een schuur op een hoeve in de Jonkheidstraat 5 in Watou verliest zijn erfgoedwaarden. “De drie Poperingse panden zijn geen stadseigendom. Het gaat om de winkel Books&Things uit de Ieperstraat en het naastliggend pand. Dit blijft wel op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staan”, legt schepen van Erfgoed Loes Vandromme (CD&V) uit.

“Dubbelwoonst op de Kleine Markt in Watou waar werken werden uitgevoerd na de bescherming waardoor de erfgoedwaarde daalde, verandering schrijnwerk en gevelafwerking. Deze woonst is wel opgenomen in het beschermd dorpsgezicht van Watou waar in het beheersplan staat hoe deze woningen in stand moeten worden gehouden. De schuur in de Jonkheidstraat 5 in Watou werd gesloopt nadat deze beschadigd werd.”

Poperingse erfgoedpanden

“CO7 rondde dit jaar de actualisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed af. Ook alle Poperingse erfgoedpanden, met inbegrip van alle beschermde gebouwen, werden in dit kader terug onder de loep genomen. Tijdens dat werk stelden ze vast dat bij deze drie beschermde monumenten de erfgoedwaarde was verdwenen of te sterk gedaald was ten opzichte van de periode wanneer ze beschermd werden. Het lijkt erop dat er werken zijn uitgevoerd zonder dat het agentschap onroerend erfgoed hiervan op de hoogte was of toelating voor had gegeven. Wanneer die werken zijn uitgevoerd, kon men vanuit CO7 niet achterhalen. Het lijkt inderdaad logisch dat ze nu van de beschermingslijst verdwijnen.”