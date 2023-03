Drie organisaties actief in tuinen van Perspectief aan Clarahoeve

Perspectief, een organisatie die actief is in de sociale economie aan de Middenkust, stelt de 18de-eeuwse Clarahoeve in Stene open voor drie organisaties: Duinhelm, SAAMO en de school De Vloedlijn.

Perspectief is actief in de sociale economie aan de Middenkust en richt zich tot werkzoekenden binnen het wijk-werken (vroegere PWA). De hoofdzetel van Perspectief bevindt zich in de historische Clarahoeve aan de Stuiverstraat, waar vroeger socialewoonmaatschappij Woonwel was gevestigd. Het zijn de wijk-werkers van Perspectief en vrijwilligers die de percelen van de Clarahoeve klaar maken voor het beplanten.

“We zijn trots dat we onze mooie site van de Clarahoeve kunnen openstellen voor drie organisaties die net zoals Perspectief kansen geven aan mensen. De gastvrijheid naar de buurt is voor mij belangrijk, zodat dat we nog meer mensen kunnen helpen en ook nog meer mensen de mooie organisatie van Perspectief leren kennen”, zegt Charlotte Verkeyn (N-VA), voorzitter van Perspectief en schepen van Werk en Sociale Economie van de stad Oostende.

Drie organisaties uit de regio maken nu gebruik van de tuinen van de Clarahoeve. Duinhelm is een begeleidingscentrum voor personen in de regio Middenkust en een buur in de Stuiverstraat, die net als Perspectief werkt rond sociale economie. Duinhelm geeft als sociale organisatie warme en professionele ondersteuning aan mensen met een voornamelijk verstandelijke beperking en hun netwerk in de regio Oostende-Middenkust.

Duinhelm

“Het verhaal van Duinhelm is er één van meetellen, inclusie, verbinden en samenwerken. Op wandelafstand van de Stuiver komen we vanaf de lente met de kruiwagen in de hand naar de Clarahoeve – Perspectief. Een groene plek midden in de buurt, samen aan de slag, met de handen uit de mouwen en de vingers in de aarde. We werken niet alleen in de moestuin, maar ook aan inclusieve samenleving waarin we leren omgaan met verschil en diversiteit”, aldus Ilse Van Houtteghem, strategisch coördinator Duinhelm.

SAAMO

Een tweede organisatie is SAAMO, dat werkt rond het thema uitsluiting en dit ook in de sociale woonwijk De Nieuwe Stad. De inwoners van de Nieuwe Stad zijn de goede buren van Perspectief. Perspectief is al een partner in het project De Wijkfabriek en zorgt er eveneens voor dat bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen in hun eigen wijk. “Het openstellen van de tuinen geeft ons de kans om in de wijk zelf te experimenteren met een nieuwe werkvloer voor de Wijkfabriek. Groenten en vruchten kunnen kweken om te verwerken, dat geeft nieuwe leerkansen voor de medewerkers, nieuwe groeikansen voor ons project”, vindt Tineke Decroos, Opbouwwerker SAAMO.

De Vloedlijn

De Vloedlijn tenslotte is een school vlakbij Perspectief die kinderen met buitengewone talenten begeleidt. De Vloedlijn voelt ook de lente en zal door middel van bakfietsen Perspectief en de Clarahoeve regelmatig bezoeken. De leerlingen gaan de kans krijgen om zelf de grond te bewerken, te zaaien, te planten en te oogsten. Er zal hierbij stilgestaan worden bij de korte keten, gezonde voeding en vooral bij de onschatbare waarde van onze natuur. “De samenwerking met Perspectief betekent een grote meerwaarde voor onze leerlingen om tot leren te komen, vooral omdat het ‘buiten’ kan gebeuren”, stelt Caroline Petitjean, ergotherapeute De Vloedlijn.