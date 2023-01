Drie nieuwjaarskindjes in Torhoutse kraamafdeling Rembert

Na twee kerstekindjes, een tweeling, heeft de Torhoutse kraamafdeling Rembert van het AZ Delta nu ook drie nieuwjaarskindjes mogen verwelkomen. Het eerste, het jongetje Ethan uit Torhout, werd om 5.15 uur in de vroege morgen geboren. De andere twee, César uit Lichtervelde en Arthur uit Kortemark, respectievelijk om 14.30 en om 16.23 uur.

De ouders van Arthur, Thorsen Vandecaveye en Sarah Declerck, willen liever niet op de foto, al zijn ze uiteraard in de wolken met hun baby. Eerstgeborene Arthur weegt 3,830 kg en meet 51 cm. Hij mag straks met mama en papa naar zijn wiegje in Kortemark.

De derde nieuwjaarsbaby die in Torhout geboren werd, is César, het eerste kindje van Shauni Wackenier en Jamie Vanhollebeke uit de Wulleputstraat in Lichtervelde. Het jongetje woog 3,900 kg en mat 51,5 cm. Het werd zoals gezegd om 14.30 uur geboren. Mama Shauni vervult een administratieve job in het ruwbouwbedrijf Qualibuild in Lichtervelde en papa Jamie werkt bij Decleir Houtconstructies in Kortemark. “Mooier konden we het nieuwe jaar niet inzetten”, glunderen de twee gelukkige ouders. “Dit is een fantastisch geschenk.”