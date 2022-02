Drie nieuwe stadsstewards voor Tielt

Sinds 1 oktober telt stad Tielt met Ignace Decoutere, Pieter-Jan Boom en Christiaan Allemeersch drie stadsstewards. Zij moeten het eerste aanspreekpunt worden voor de inwoners die met vragen of bedenkingen zitten of die een probleem willen melden. Ze vormen zo een aanvulling op Jozef Vergote en Franz Allaert, die al jarenlang stadswachten zijn.

De stadsstewards, die in het straatbeeld te herkennen zijn aan hun zwarte jas en pet met het opschrift ‘stadssteward’, stellen problemen op het openbaar domein vast en ontvangen vragen of meldingen van burgers, die ze op hun beurt doorgeven aan de stadsdiensten. Het lijkt dan ook alsof de taken van de stadswachten overlappen met die van de stadsstewards, maar dat is het volgens Ignace Decoutere niet het geval.

“Stadswachten trekken zich vooral de donderdagmarkt aan”, legt hij uit. “Al gaan ook zij op pad om vaststellingen te doen. Alleen geven zij hun meldingen uiteindelijk door aan de politie, terwijl wij eventuele problemen of ongeregeldheden via gemeenschapswacht-vaststeller Wouter Lagae doorgeven aan het stadsbestuur.”

De oren en ogen van de stad

Zelf GAS-boetes geven, doen de stadsstewards niet. “Wij hebben vooral een sensibiliserende functie”, vertelt Decoutere. “We zijn een beetje de oren en ogen van de stad en gaan controleren op zaken zoals zwerfvuil, hinderlijk parkeren of onkruid op de stoep of in de greppel.”

“Als we dan iets vaststellen gaan wij in eerste instantie vooral in dialoog. Dat gaat van een kaartje in de brievenbus steken tot aanbellen bij de mensen. Pas als dat niet werkt, geven wij het door aan Wouter Lagae, die hier op zijn beurt een GAS-vaststelling van maakt, wat uiteindelijk kan resulteren in een boete.”

De drie stadsstewards, die de functie op vrijwillige basis opnemen, zullen dagelijks in het straatbeeld te zien zijn. “Waarom ik dat wil doen? Omdat het een nuttige tijdsbesteding is. Ik sta op een jaar van mijn pensioen, maar ben momenteel werkloos. Het is ook niet evident om op mijn leeftijd nog een job te vinden. Daarom had ik zoiets van: dan maak ik me maar nuttig voor de maatschappij”, aldus Ignace Decoutere.

De eerste maanden zijn alvast goed verlopen. “Zeker sinds we onze jassen hebben en we herkenbaar zijn in het straatbeeld, komen mensen steeds vaker naar ons toe met hun vragen en bezorgdheden. En dat loopt goed. Het is tot dusver een aangename ervaring geweest”, besluit hij. (TM)