Drie nieuwe ridders bij ridderorde ’t Manneke uit de Mane in Veurne

Het Berek – bestuur – van de Ridderorde van ‘t Manneke uit de Mane vzw heeft Lieven Boeve, Jan Van Acker en Wilfried Berteloot opgenomen in z’n gezelschap van edele jonkvrouwen en dappere ridders tijdens de lentezitting.

In de West-Vlaamse contreien staat ’t Manneke uit de Mane bekend als de West-Vlaamse, humoristische volksalmanak, die in 1881 werd gesticht door priester Alfons Van Hee. Die almanak is nog altijd springlevend en wordt volgeschreven door de geestigste West-Vlaamse pennen.

Maar ’t Manneke uit de Mane is ook een ridderorde van ‘geestige’ mensen, in 1964 gesticht met Willem Denys (‘Peegie’) als voorzitter. Anno 2022 is Johan Colpaert de voorzitter.

Van vader op zoon

Jan Van Acker (59), wetenschappelijk medewerker Ter Duinenabdij en mediëvist, wordt geïntroduceerd door zijn peter Wilfried Devoldere. Jan is Ardooienaar van afkomst, maar woont al decennia in Veurne. Geveld door corona laat hij zich vervangen door zijn dochter Saar, precies op de 94ste verjaardag van Lucien, Jans vader, die ook aanwezig is en al 30 jaar geleden werd geridderd.

“Mijn vader draagt ’t Manneke in zijn herte”, zegt dochter Saar die het Grootlint en de oorkonde in Jans plaats in ontvangst neemt. “Hij vraagt zich wel af of dit nu een serieuze vereniging is over een ludiek onderwerp of een ludieke vereniging over een serieus onderwerp…”

Peter Piet Desmet schildert het lofportret van Lieven Boeve (56), directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “Lieven is een klassebak buiten formaat, een straffe aanwinst voor onze orde. Hij groeide als jongetje op in Veurne, was er actief bij KSA Kerelstede, en heeft nog altijd een sterke band met zijn roots. De rode draad in zijn leven is engagement, leiderschap, gedrevenheid… Hij is een topman van het Vlaamse onderwijs en een gerenommeerd theoloog.” Dan wordt Lieven volgens de traditionele ceremonie tot ridder geslagen met de ‘koteroare’.

Wim Berteloot (54) is stadsbeiaardier in Brugge, Diksmuide en Menen, componist, dirigent, muziekleraar en voormalig koster-organist in de Sint-Michielskerk van Roeselare. Wim is ook dirigent van het langst bestaande Mannenkoor ‘De Kerels’ uit Emelgem (Izegem) en dirigeerde concerten in binnen- en buitenland. Zijn meter, Diksmuidse burgemeester Lies Laridon entertaint het publiek met een interactief verhaal dat de link legt tussen ‘de beiaard’ en ‘de schare’.

“Om de Veurnse slapers niet in slaap te laten vallen, heb ik samen met Wim een ‘quatre-mains’ gespeeld op onze beiaard, die we nu op het videoscherm tonen. De specialiteit van Wim is dat hij herkenbare liedjes speelt voor elke gelegenheid. Zo speelt hij in oorlogstijden vredesliedjes, kwestie van te weten waar de klepel (van de beiaardklok) hangt”, zegt Lies Laridon.

Ridderslag

Geëmotioneerd door zoveel lof bedankt Wim voor zijn riddertitel. “Ik voel me vereerd, maar ik ben ook preus dat ik al die beiaardtorens mag bedienen! Van de 630 beiaards in de wereld bevinden er zich 105 in België. Daarvan mag ik er vier bedienen.” Wim kiest voor de ridderslag met het ‘Indisch zweird’ en neemt apetrots het Grootlint en de oorkonde in ontvangst.